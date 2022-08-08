MC被Hip Hop迷反對 無緣演出 陳柏宇拒評論 獲邀表演喜出望外

【明報專訊】香港首個Hip Hop頒獎禮《Whats Good Music Awards 2022》經刪減全部舞台機關及高台，再以65噸石壓台，合乎舞台安全新標準後，前晚順利舉行，馮允謙（Jay）憑歌曲《冬日寂寞考》獲頒「最佳歌曲（節奏藍調）」金獎，陳柏宇及衛詩擔任表演嘉賓，林明禎獲票選為「Hip Hop Artist特選女神」。

Jay感恩獲獎

Jay是唯一本地主流歌手獲獎，他稱非常感恩，出道至今寫歌都加入很多R&B元素，終得到認同，「也不知自己是不是R&B歌手，只可以講，我很鍾意音樂，無論什麼類型都鍾意」。對於MC（張天賦）原獲邀任演出嘉賓，遭Hip Hop迷反對，最終取消演出，Jay說：「我覺得音樂好難細分，好難定是什麼類別歌手，現在的樂迷好好，什麼都聽，好多人都接受不同類型音樂。」

表演嘉賓之一陳柏宇拒絕評論MC被取消演出一事，「老實講，也不覺得自己是屬於Hip Hop界，雖然我喜歡Hip Hop音樂的氣氛，什麼類型歌曲都鍾意聽，但個人不是Hip Hop底，也不會Rap，沒有這個能力，不會夾硬做，今次有機會演出是喜出望外，觀眾很畀面，隔住個耳機都聽到他們的歡呼聲」。

林明禎明年自資出歌

林明禎以黑絲襪騷長腿上台領獎，自認雙腿很短，所以特地穿上很高的高跟鞋，「我也不知憑什麼獲選為女神，知道得獎真的很驚訝，我心目中有好多女神，例如韓國女團Blackpink的Lisa」。她表示很喜歡Hip Hop音樂，希望有機會和Hip Hop歌手合作，「我很喜歡LMF和鄭秀文的歌曲《愛是…》，希望將來唱歌有Rapper幫我」。她透露將於明年自資出歌，問屆時可會邀張敬軒任MV男主角？她說：「還未決定歌曲是什麼類型，要看是否適合才決定。」

組合LMF膺「Whats Good名人堂」、廿四味憑《MLY》膺「最佳歌曲 （陷阱音樂）銅」獎、Tyson Yoshi的《Christy》獲「最受歡迎Hip Hop歌曲」等。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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