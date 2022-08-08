合作開騷互唱名曲 謝安琪方皓玟同被考起

【明報專訊】謝安琪（Kay）與方皓玟本月13及14日假亞洲國際博覽館舉行兩場音樂會，昨日宣布尾場（14日）推出網上直播。早前二人透露音樂會上會對唱、互唱及獨唱，近日密鑼緊鼓綵排，方皓玟直認被Kay的歌曲考起，「她的歌好難唱，每一段歌詞都不同，有好多歌詞要記，到時會不會有提詞機？我不知挑不挑戰到。」為完美演繹對方作品，Kay特別化身「謝升Key」，「因為我們的音域好不同，唱她的歌我要升3度半先唱到」。至於歌單編排，方皓玟笑稱導演是「魔鬼」，「話我哋有好多歌可以揀，但最後又唔畀我哋唱。」Kay笑言：「我哋可以照唱，到時唔走、繼續唱。」

問到最希望對方演唱自己哪首歌曲？方皓玟毫不猶豫選擇《異流》，「《異流》是我加入獨立公司後第一首歌，亦是我第一首獲得普遍認同的作品，每一次聽到這首歌我都會喊，有諗過如果由Kay演繹我的『里程碑』會點？相信會有好大感受」。Kay希望方皓玟透過《年度之歌》訴說歌者心聲，「好幾名歌手講過，會在自己的騷選唱這首歌，因為歌詞好體貼到他們的內心。我得到這首歌時，入行資歷尚淺，錄音時仍未領略歌裏的景致、人生的高低起跌。到現在每一次唱都會好觸動，我都好想聽到小明（方皓玟）唱，可能我都會喊」。

娛樂組

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