梁超怡毋懼紋身難入港姐三甲 林泳怡升學退選 無綫擬安排候補佳麗

【明報專訊】無綫昨日安排《2022香港小姐競選》20名佳麗出發到愉景灣特訓，早上齊集電視城參與拜神儀式，但只有19名佳麗現身。港姐統籌經理何小慧透露，前晚收到林泳怡通知，以學業理由退選；今日會跟高層曾志偉及樂易玲商討會否安排候補人選。梁超怡左手手腕有紋身，透露為紀念已故朋友，不擔心會影響得獎機會，享受參選過程。陳瑞菱去年做手術切除良性腫瘤，腹部留長疤痕，她說接受疤痕是身體一部分，提醒自己珍惜生命。

記者：鍾一虹

何小慧表示19歲林泳怡今年升讀大學，對方跟大學溝通，認為無法參加9月舉行的準決賽和總決賽，與家人商量後決定退選。會否安排候補佳麗？她說今日與曾志偉及樂易玲商量，到時再公布。何小慧表示為期7日的特訓營，眾佳麗會拍攝花絮及泳裝照片，接受趙增熹、麥秋成和黃國榮（Sunny Wong）的歌舞訓練。

提到梁超怡有紋身，何小慧認為近年不少參賽佳麗都有紋身，視乎紋身大細和原因，「面試時，有問她原因，個紋身好細，位置不顯眼」。談到陳瑞菱手術後，肚腹位置留下長疤，她說毋須刻意設計泳裝遮掩，「陳瑞菱疤痕看起來不太驚嚇，可以照著三點式泳衣，讓人見到她的正能量，她經歷完生死再站起來，真的不容易」。

陳瑞菱做激光去疤

陳瑞菱與梁超怡一同接受訪問，她們均表示到場後得知林泳怡退選感突然、不開心和不捨，因對方是佳麗中的開心果。陳瑞菱胸下至腹部有長疤痕，她說已接受疤痕是身體一部分，有提醒自己珍惜生命和勇敢追夢的意義，但為出鏡美觀，會用遮瑕膏遮疤痕。她說：「去年個肚突起，以為肥了，做身體檢查才發現胃部後面有一個21cm良性腫瘤，需要做手術切除，當時好擔心，幸好總算執番條命。醫生說保持健康和運動，復發機會低，現在珍惜跟親友相處，因為人生無常。好感恩疤痕不太明顯，養傷一陣子，最近開始做激光去疤，相信做多幾次療程可以減退。」

梁超怡紋身紀念故友

梁超怡左手手腕紋身塗遮瑕膏掩蓋，並解釋：「有從小認識的好朋友離世，我當時去了美國，未能趕回港見對方最後一面，所以紋了一個月亮太陽圖案紀念她。」

談到歷屆候選佳麗有紋身難入三甲，會否擔心影響獲獎機會？梁超怡說：「不怕，名次不重要，重要是享受參選過程，學習多些，擴闊眼界，認識新朋友，才是最大收穫，會努力做得更好，增值自己。」

張光怡否認是樂易玲世侄女

無綫前小生林俊賢女兒林鈺洧為收身減肥，用半個行李箱裝水果，「我隨身物品好輕便，反而準備了大量水果跟其他佳麗一齊享用，食水果可以令人精神，有抗氧化作用」。對於林泳怡退賽，她覺得突然，並說：「今（昨）朝集合不見她，以為她遲到，我們同組比賽都幾熟，知道她讀書叻，希望有好前途，大家會保持聯絡。」

考獲醫生資格的張光怡表示，目前專心選美，特訓營期間會肩負醫生責任照顧其他佳麗，希望大家身體健康。有傳她是無綫高層樂易玲世侄女，跟對方兩名兒子從小識到大，張光怡否認：「我們只是在某個場合見過，影了張合相，並不算好熟。」

3師姐分享選美經驗

去年港姐梁凱晴、邵初和關楓馨以師姐身分隨團，跟眾佳麗分享選美經驗，梁凱晴說：「特訓期間經常有鏡頭拍住，會提示佳麗無時無刻準備好，會分享減肥和去水腫心得。」關楓馨稱是過來人，好明白佳麗此刻的心理，希望幫她們減壓放鬆；邵初鼓勵佳麗學習主動表達，「好歡迎她們提問，我們會盡量解答」。