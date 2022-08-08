趙紫諾戒口保靚聲 JW爆喊不捨金永衡被淘汰

【明報專訊】無綫節目《聲夢傳奇2》一班學員昨日到鑽石山出席宣傳活動，吸引過百粉絲到場支持，被封為「聲夢大魔王」的趙紫諾（Sabrina）有大批粉絲舉牌聲援，更有同學前來撐場，她稱因此對現場獻唱壓力全消。

Sabrina早前聲帶發炎，一度欠自信，壓力爆煲爆喊，她表示服中藥調理後，聲帶已痊癒，找到秘訣保持聲音正常狀態。她說：「現在食嘢好小心，最鍾意的炸雞和雪糕也沒有食一個月，一定不可以食，好慘，成個人不可以正常運作。」並承認對唱功有一定信心，但怕表現不好，給了自己很大壓力。

XiX感謝曾志偉睇好

組合XiX表示多謝無綫高層曾志偉睇好，希望對方滿意她們的表現，預告下一輪比賽會繼續跳唱，大家一定會睇得很開心。如何保養聲線？她們說：「我們表演前兩日會盡量不講太多嘢，多飲水、早睡及不吃熱氣食物，最搞笑是其實我們平時好嘈，但也不會失聲，比賽之前會養聲，不過比賽完又嘈番，我們不是專登嘈，是自然嘈。」

《聲夢傳奇2》前晚播出的一集，金永衡（金仔）在林二汶和JW（王灝兒）爭拗下被淘汰，JW不捨淚流不停。昨日有到場的金仔承認在宣布淘汰前，已有心理準備，認為輸在突破太少，最不開心是不能再和其他學員一起練歌和比賽。他說：「其實我也不知JW會喊，導師都好惜我們，拍攝時我見到她喊，都有心酸。但不敢和她說話，不知說什麼好，當時我也忍住，因為如果我喊，大家也會一齊喊，會好誇張。」

記者：林祖傑