【開箱】《殺手列車》 比《大隻佬》更易理解的因果關係

艾朗莊遜（左）跟畢彼特（右）戲中早有嫌隙，同車見面難免拳來腳往。

【明報專訊】杜琪峯和韋家輝執導港產片《大隻佬》，透過武僧劉德華「看見」他人的前世今生，解說因果報應的佛家道理，不少觀眾看罷，都覺艱澀難明。相比之下，《死侍2》導演大衛雷奇（David Leitch）最新動作片《殺手列車》（Bullet Train）同樣以因果為題材，配上星光熠熠的陣容、充滿黑色幽默的對白，以及血腥暴力的畫面，卻令人一看便懂，都算功德無量。

恩怨情仇困在車廂解決

《殺手列車》改編自日本暢銷小說《瓢蟲》，講述畢彼特（Brad Pitt）飾演自覺噩運纏身、只想盡快退休的過氣殺手「瓢蟲」，由於性格和職業充滿矛盾，令他只能接受簡單任務，殺手組織於是派遣他登上東京出發的新幹線列車，竊取一個載有巨額贖金的手提箱，然後在下一站悄然離開。可是當他上車後，發現來自世界各地的同行高手，個個身懷絕技又各懷鬼胎，引來連場激戰。

《殺手列車》跟《屍殺列車》有異曲同工之妙，幾乎所有恩怨情仇，都擠在幾卡車廂內解決。《殺手列車》由安德魯光司扮演日本殺手「木村」，到醫院探望重傷兒子揭開序幕，話說少女殺手「王子」（祖兒京飾）把木村兒子推落樓，挑釁對方報仇，待他登上列車，再要脅木村助她殺死父親兼黑幫大佬「白色死神」（米高山倫飾）。

同一時間，《復仇者聯盟2：奧創紀元》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）和《永恆族》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）扮演「雙胞胎」兄弟、外號「柑橘」和「檸檬」的超級殺手，二人奉白色死神之命，幾經艱苦終從敵人手上救回被綁架的兒子，後者卻在車廂內遭人毒殺，贖金亦被瓢蟲搶走，兄弟倆豈能罷休？墨西哥殺手「惡狼」（Bad Bunny飾）為報殺妻之仇，亦登上列車要瓢蟲填命；木村父親「長老」（真田廣之飾）壓軸現身，揭開他跟白色死神的秘密關係，各方勢力雲集，最終在京都總站決一生死。

《殺手列車》內容看似瑣碎，其實佈局相當巧妙，就連片尾彩蛋亦跟主線緊扣一起，全都圍繞「因果關係」這個主題而發生，而白色死神正是始作俑者，至於他跟瓢蟲、王子、柑橘、檸檬、長老等人有何關係？在此不便劇透，反正結局自有分曉。

導演大衛雷奇曾任《殺神John Wick》系列監製，《殺手列車》帶有舊作痕迹，自是不難理解，例如畢彼特隨手把車上任何物品，包括載有贖金的手提箱、餐桌上的手提電腦，以及餐車內的有氣礦泉水等，統統變成殺人或自衛武器，便很熟口熟面。

禮尚往來多星客串

畢彼特為拍《殺手列車》碌盡人情卡，早前他客串《失驚無神闖謎城》，主角珊迪娜布洛（Sandra Bullock）和卓靈達譚（Channing Tatum）禮尚往來，分別在《殺》片飾演殺手集團聯絡人及列車乘客，後者延續《光豬舞壯士》的脫衣舞男角色，雖然對白不多，但幾乎每句都有性暗示，為《殺》片提供不少笑點。另外，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）亦來報答畢彼特曾經亮相《死侍2》的恩情，客串殺手「卡佛」一角。

《殺手列車》全片採用閉環式拍攝手法，情况跟Netflix電影《氣泡劇組》講述台前幕後留在古堡拍攝綠幕電影相似。雖然《殺》片以東京開往京都的新幹線列車為背景，其實由東京街頭到京都車站，都是片場布景加電腦特技混合而成，演員毋須出埠，觀眾亦可眼睛旅行，成為疫下新常態。

上映日期：8月4日