佳麗五音不全 特訓任務艱巨 趙增熹感被整蠱 麥秋成盼有神蹟

【明報專訊】《2022香港小姐競選》19名候選佳麗，昨日於愉景灣分組展開歌舞特訓。其中14名佳麗獲安排在海濱白教堂接受星級導師趙增熹和麥秋成的音樂劇訓練。趙增熹談佳麗歌藝時大皺眉頭，直認任務艱巨，感被監製整蠱；麥秋成則希望有神蹟出現。一班佳麗穿上露腰運動裝，首次公開展示腹部長疤痕的陳瑞菱稱沒有壓力，希望別人看到她的疤痕不會有負面想法，強調絕非博同情。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

趙增熹受訪時大皺眉頭，稱聽完佳麗唱歌後，感到任務艱巨，只有一個半個唱啱音，有的不夠氣，有的甚至五音不全，不過現在還有一個月時間給她們追趕，希望有奇蹟發生。

出名嚴厲的他，有否忍不住鬧人？趙增熹笑言：「我出名惡，但沒有鬧人，只是很大聲說出評語。（教到想嘔血？）不會，盡力而為。但如果一個月後，見到她們有很大進步，會有很大成功感。」可有後悔答應做導師？他說：「監製整蠱我啦，同時整蠱佢自己。我不會經常出現，交由拍檔幫佳麗做聲音訓練。」

麥秋成聽到一額汗

麥秋成笑言聽到一班女仔唱歌時的節奏感已經一額汗，希望以一些道具輔助她們，「唱歌加跳舞其實幾辛苦，要唱啱音又要跳得準，對她們和我都是一個挑戰，希望在鞭策下有神蹟出現」。他笑稱事前毋須問準太太湯怡，冧爆說：「無人揮得贏她，不過我都請了一名女助手幫手，始終跳舞有很多肢體動作。」

陳瑞菱曾跟麥潔文學唱歌

自言喜歡唱歌的陳瑞菱，覺得「嚴師出高徒」，認為趙增熹所給的是善意批評，「我之前沒參加過歌唱比賽，但有跟麥潔文學過唱歌，雖然已有一兩年沒練習，但對自己有信心」。她昨日首次展露腹部的長疤痕，表示沒有心理壓力，已接受了疤痕，為它感到驕傲，希望用自身經歷帶出正能量，提醒大家珍惜生命。

陳瑞菱強調從沒想開刀切除腫瘤的事會曝光，既然被公開了，希望將它轉化成正能量，不想被誤會博同情，「最近開始做激光去疤，做四五次療程便可減退，不過做完一次要休息，希望準決賽前可完成」。陳瑞菱笑稱雖然在母親開設的美容中心接受療程，但身為女兒的她都要找數，只是收便宜一點。

林鈺洧羨慕邢慧敏「瘦底」

大熱林鈺洧和邢慧敏一同受訪，林鈺洧稱做平面模特兒時拍照行catwalk就多，從未試過表演唱歌，所以想挑戰自己，「聽到自己開聲都有一刻自我懷疑， 但會努力唱好」。邢慧敏表示沒有上台唱歌和跳舞經驗，對她而言是很大挑戰，「自覺唱得都ok的，未去到五音不全，但還有很大進步空間」。問到她們可覺得趙增熹很嚴厲？邢慧敏爆有些佳麗很怕上堂被老師鬧，但嚴師出高徒。

正努力收身減肥的林鈺洧，開心表示現時比第3次面試時瘦了4公斤，想再減多三四公斤，她有正常進食，希望健康減肥，不會像以前用斷食方法。邢慧敏大讚林鈺洧很勤力，趁有空檔就做sit up，「其他佳麗都笑她使唔使咁勤力呀」。林鈺洧稱邢慧敏天生「瘦底」不會明白。不過邢慧敏表示有朋友說她上鏡太瘦，所以要肥番少少。

拍攝行程緊密 睡眠不足

陳銘鳳和何思懿在佳麗嗜好欄上均填上唱歌。陳銘鳳稱未接受過專業唱歌訓練，唱功方面仍有很大進步空間。何思懿笑稱平時喜歡唱K，有朋友讚她唱得不錯，但經過昨日一役，什麼信心都沒有了，會繼續努力。

談到今次外景拍攝行程，何思懿直認很辛苦，前一晚凌晨兩點多才有得睡，接着清晨6點又起牀了，要保持身段又不敢吃東西，但沒有後悔參選。陳銘鳳開心認識到一班優秀的朋友，在交談中廣東話進步不小。

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