畢彼特《殺手列車》開畫稱冠 《壯志凌雲2》美國票房史上第7

【明報專訊】畢彼特（Brad Pitt）主演的《殺手列車》上周五在美國開畫，首周末3天票房順利登頂；截至昨日上映了73天的《壯志凌雲：獨行俠》，除了仍位列第5外，亦刷新《鐵達尼號》紀錄，成為美國史上最高票房第7位。同樣上周五在內地開畫的《明日戰記》，累計4日收逾2.1億人民幣，卻不敵內地科幻喜劇《獨行月球》，只能屈居票房亞軍。

大衛雷奇（David Leitch）執導《死侍2》、《原子殺姬》等電影之前，曾擔任畢彼特的動作替身，所以大衛執導《殺手列車》，再次與畢彼特合作，可說別具意義。不過《殺》片不大受影評人欣賞，在爛番茄影評網站，更得到毁譽參半的評分，首周末3天收3010萬美元（約2.3億港元）；有業內分析，以畢彼特、《復仇者聯盟2：奧創紀元》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、《親親小站》祖兒京（Joey King）的演出陣容，《殺》片開畫成績不算理想。不過《殺》片成本約9000萬美元，至今全球收6252萬美元，要封蝕本門並非難事。

僅次《殺手列車》位列第2至4位分別是《DC超寵聯萌》、《虛無》（NOPE）、《雷神奇俠4：愛與雷霆》。湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》上映73日排第5位，單日仍收226萬美元，韌力十足，在美國累計6.62億美元（約51.6億港元），超越《鐵達尼號》，成為美國史上最高票房第7位，跟第6位收6.78億美元的《復仇者聯盟3：無限之戰》，亦只差300多萬美元，再進一位指日可待。至於頭5位順次為：《星球大戰：原力覺醒》、《復仇者聯盟4：終局之戰》、《蜘蛛俠：不戰無歸》、《阿凡達》及《黑豹》。湯告魯斯相隔逾30年再拍《壯志凌雲》續集，造就事業高峰外，該片全球累收13.5億美元（約105億港元），暫列今年全球票房冠軍，亦是史上最強第13位。

《明日戰記》內地上映4日收2億

另一方面，古天樂監製及主演，集合劉青雲、劉嘉玲等拍攝的科幻動作片《明日戰記》，投資4.5億港元，香港將於本月25日上映，內地搶先上周五（5日）開畫，截至昨晚實時票房網站的資料，《明》片4日收2.18億人民幣，屈居票房榜亞軍位置。故事講述2055年的未來世界，外星異種藤蔓「潘朵拉」入侵，造成人類異變，空氣及水源受到污染，曾經繁華的都市因而荒廢，倖存者必須與「潘朵拉」決一死戰。搶去《明》片冠軍位置的是上映11日的內地科幻喜劇《獨行月球》，累收超過20億人民幣。據報《獨》片根據韓國漫畫家趙石的同名作品改編，故事講述人類為抵禦小行星撞擊，拯救地球，在月球部署了月盾計劃。隕石提前來襲，全員緊急撤離，維修工獨孤月因意外錯過了領隊馬藍星的撤離通知，一個人流落月球；不料月盾計劃失敗，獨孤月成為「宇宙最後的人類」，開始了在月球的生活。