奧莉花紐頓莊抗癌30年 73歲病逝 《油脂》拍檔尊特拉華達悼念：天國再聚

【明報專訊】1992年罹患乳癌的《油脂》澳洲女星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John),勇敢抗癌30年,其間兩度復發,前日在美國南加州牧場寓所病逝,享年73歲。《油脂》導演蘭度基沙(Randal Kleiser)和男主角尊特拉華達(John Travolta),以及一眾澳洲明星包括金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)伉儷、性感歌姬Kylie Minogue等均留言悼念。

奧莉花紐頓莊第二任丈夫John Easterling昨日透過社交媒體公布亡妻死訊:「奧莉花向世人分享她跟乳癌搏鬥30年的經歷,而她創辦癌病基金會,推廣草藥和自然療法的經驗,更成為希望和勝利的象徵。」John亦證實,前日上午奧莉花在親友陪伴病榻旁,於南加州寓所安詳離世。

《Physical》熱爆音樂時裝界

1948年生於英國卻在澳洲成名的奧莉花,憑熱門歌曲《Let Me Be There》和《I Honestly Love You》先後贏得格林美最佳鄉謠和流行女歌手獎。1978年跟尊特拉華達合演歌舞片《油脂》爆紅,據報她曾一度拒演,原因是擔心美國觀眾不接受她的澳洲口音,導演於是把她飾演Sandy的角色,改為從澳洲赴美度假的高中生,結果戲中鬈曲金髮辣妹的形象,跟她主唱插曲《Hopelessly Devoted to You》及《Summer Nights》同樣深入民心,而她跟戲中男友Danny(尊特拉華達飾)合唱情歌《You're the One That I Want》更是家傳戶曉。

奧莉花死訊曝光後,跟她合演《油脂》和《天生一對》的尊特拉華達隨即透過社交媒體撰文悼念:「感謝你令到我們的人生變得更精彩,我非常愛你,我們將會在天國重聚,你的Danny敬上。」《油脂》導演蘭度基沙和女星史托特卓靈(Stockard Channing)亦有留言致敬和表示不捨。

《油脂》掀起全球的士高熱潮,奧莉花再演歌舞片《仙樂都》,雖然聲勢大不如前,主題曲《Magic》仍能輕易登上流行榜冠軍,1981年推出《Physical》更熱爆樂壇和時裝界,不單唱片銷量達200萬張,她在MV穿著貼身運動服襯上頭飾帶,更成為全球女生模仿對象,但因歌詞被指含有性暗示,一度遭部分電台禁播。

創辦癌症中心造福病人

私生活方面,奧莉花跟《仙樂都》拍檔麥拉坦斯(Matt Lattanzi)於1984年結婚並育有一名女兒Chloe,可是婚後備受健康問題困擾,她在1992年確診乳癌,並於三年後離婚,2008年改嫁監製John Easterling,原已病癒的她,結果在2013及2017年復發,癌細胞更已擴散到體內其他部位,終於前日不治。

由於奧莉花及其姊Rona均受癌症之苦,她決定在老家墨爾本興建癌症治療和研究中心,透過出碟、開騷和舉辦慈善活動,例如每年都在澳洲搞步行籌款,2008年更移師北京主辦長城慈善之旅,落力為中心籌募經費。她對表演藝術和推動慈善有功,2020年獲英女王伊利沙伯二世授勳表揚。