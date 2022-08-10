孖生弟弟Derek錄影節目快出街 陳凱琳有心理準備林作再挑機

【明報專訊】陳凱琳與孖生弟弟Derek身世受外界關注，林作早前更公開提出1000萬利誘Derek與陳父驗DNA，引起網民熱議。陳凱琳昨日為首次監製及主持的清談節目做宣傳，透露弟弟Derek也有擔任嘉賓，有心理準備節目播映前後會再掀起話題，但自己無意驗DNA，叫大家當娛樂話題，不要放上心。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

陳凱琳（Grace）昨日到中環出席無綫節目《Love Matters with Grace》宣傳活動，邀來張馳豪（Aska）、何晉樂、黃長興及陳浚霆等撐場。Grace表示今次身兼監製及主持，獲得很多學習機會，由請嘉賓、節目內容、搵場地到剪接也要負責，多謝另一監製林肯和團隊幫忙。她透露孖生弟弟Derek移居加拿大前有參與拍攝，擔任節目嘉賓，分享他與太太憑網上情緣到結婚的經過。

「不驗DNA 告一段落」

談到林作對Derek身世感疑惑，早前提出以1000萬利誘Derek和陳父驗DNA。Grace稱弟弟未受事件影響心情，「弟弟心情OK，他已經大個仔，好識諗。我好放心他和太太在加國過新生活，我們有保持聯絡，現在他放假休息，稍後會找新工作」。會否擔心節目出街後林作再「挑機」？Grace說：「我諗弟弟的訪問出街，都會引起林作在社交平台發文，他有說話自由，我都無話驚不驚，不過已經有心理準備，希望他的心態是旨在娛樂，不需要介懷。」問到可有想過驗DNA？Grace說：「不會，呢件事告一段落，我都無諗咁多，覺得不需要再攞出來講，反而期待節目出街的反應，因為明珠台以往買外購節目多，今次自家製節目是一個挑戰，也感覺到有壓力，希望受歡迎啦！」

老公鄭嘉穎做後備嘉賓

Grace表示節目中會跟人妻朱千雪暢談夫妻之道，又跟其他嘉賓傾為人父母的心得。會否邀老公鄭嘉穎上節目？她笑說：「遲啲先，怕跟他一齊『爆肚』，我們日日見，想逃避他呀！其實節目好多嘉賓，留老公做後備。」鄭嘉穎本月15號生日，Grace稱老公和父親生日相近，已相約一齊食飯慶祝。