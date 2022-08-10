日時裝大師三宅一生肝癌離世 汪明荃著品牌數十年 最愛皺褶設計

汪明荃是三宅一生的支持者，穿著對方的品牌Issey Miyake服裝（左圖）已數十年。阿姐曾獲贊助「BAOBAO包」（右圖），紫色是她的最愛。（資料圖片）

【明報專訊】日本傳奇時裝設計師三宅一生（Issey Miyake）於8月5日因肝癌離世，享年84歲；其所屬事務所發聲明證實消息。

1938年出生於日本廣島縣的三宅一生在東京多摩美術大學畢業，1960年代到法國修讀時裝設計，60年代末期先後跟Givenchy與Guy Laroche工作。1970年成立三宅設計事務所，翌年成立個人品牌「Issey Miyake」。1973年，Issey Miyake首次參加巴黎時裝周。2007年，三宅創立日本第一家設計博物館21_21 Design Sight，並擔任館長。

三宅一生專注創作新式皺褶方法，以「一生褶」的剪裁哲學著稱，代表作包括「Pleats Please Issey Miyake」系列。皺褶衣以外，他所創經典副牌BAO BAO推出的三角幾何手袋亦廣為人知。他曾獲日本文化勳章及2016年被賦予法國榮譽軍團勳章。

許廷鏗貼黑白照悼念

本地有不少藝人、歌手都是三宅一生的支持者，汪明荃（阿姐）更是「Issey Miyake」擁躉，她回覆《明報》稱著了這服裝品牌已經數十年，近期品牌也有贊助她，設計好創新，用的顏色好大膽，布料質地好好，最鍾意皺褶的設計。阿姐稱三宅一生好有才華，他的離世好可惜。許廷鏗昨日也在社交平台貼了三宅一生的黑白照悼念，留言：「Thank you for being such as inspiration.」

娛樂組