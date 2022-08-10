林家謙爆肚揶揄講多過唱 Tyson Yoshi爆粗投訴唔跟稿

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）一連4場《MY NEW WORLD ORDER》九展演唱會前晚圓滿結束，女友Christy每晚都捧場，並穿上印有男友頭像的大會黑色Tee放閃。尾場笑料百出，Tyson Yoshi除忘記拉褲鏈，又被嘉賓林家謙爆肚，取笑其演唱會講多過唱，他難以招架忍不住爆粗。每晚都有粉絲掟Bra上台，前晚更加料送「紅底」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Tyson Yoshi演唱會尾場氣氛熾熱，找來林家謙擔任嘉賓，他介紹對方出場時笑說：「這個騷真的一波很多折，這part原本是Gareth.T（湯令山）的，但不要緊，我準備了更特別的。」又自嘲每次唱別人的歌曲，都會被人在網上粗口問候，「不過算啦，娛樂一下大家嘛」。林家謙現身時，全場尖叫，二人合唱《在空中的這一秒》。唱畢，林家謙無論說什麼，Tyson Yoshi都搞笑以對方廣告對白回應：「好熱呢？」林家謙未有理會，反問Tyson Yoshi：「我看你的rundown，talk位比唱歌多，這個是什麼騷來的？還有你為什麼每晚都叫人掟Bra上台？」Tyson Yoshi對林家謙爆肚有點招架不住，爆粗笑對方不跟稿講，後者還大講爛gag說：「不過這晚我就是你的Bro，Love you Bro。」前晚繼續有粉絲掟Bra上台，再加送一條鮮紅色內褲。

Tyson Yoshi唱完《Something》驚覺忘記拉褲鏈，即場拉返並笑說：「好閒啫。」其間，Tyson與女友再次放閃，今次換轉女友摸他的頭，場面溫馨。演唱會貫徹他的開騷兩個傳統，不安歌及以《Christy》結尾。

粉絲叫除褲 影響演出

Tyson Yoshi完騷受訪，感謝張敬軒幫忙調整音響設置，讓他能以正確方式唱歌，唱足4場也未有拆聲。他自覺第二場表現最好，「沒有甩漏，反而尾場這晚唱《Bae》時兩度未能入歌，因之前很投入唱另外一首歌，其間有粉絲大叫除褲，令我很忟，於是用了一個很惡的眼神示意對方收聲」。Tyson Yoshi回到後台換衫時，覺得很內疚，當唱《Bae》時滿腦還是想着這件事，「所以我在台上即刻講出來，並向那名粉絲道歉，不可以憋在心中，否則整場騷都會炒」。

遺憾未能半空獻唱

由於MIRROR紅館騷發生嚴重意外，Tyson Yoshi是次演唱會的舞台設計也受影響，承認有不少改動，他笑言：「2022年哪裏還有人用腳走回舞台的。」並透露原本舞台設計有升降台，他會吊威也由小舞台飛回主舞台，吊在空中唱一首歌，「說沒有失望一定是假的，但規定沒辦法，這刻我已訓練到有得開騷就很開心，Gareth.T中了新冠病毒不要緊，我沒有中，能唱到就開心。」

Tyson Yoshi稱今次自資搞演會唱，如果搞不成真的會破產，「幸好現在是有錢賺，但不是賺很多。（投資再大型的舞台？）暫時不要逼我想，給我做一星期廢物先，戒口戒了很久，很想吃東西」。

承認女友是老闆

問到是否因為Gareth.T確診新冠病毒，故臨時安排林家謙頂上？Tyson Yoshi稱林家謙一早在嘉賓之列，只是沒想到對方不跟稿，還不斷爆肚窒他。問到為何每晚都有粉絲拋Bra上台，他笑言：「我也不知道，這晚仲癲，有條紅色內褲，當刻我都有少少猶豫，但那麼多人望住，唯有用最有型的方法拎起佢。」

談到以為女友所作的情歌《Christy》結尾，Tyson Yoshi表示沒特別意思，只是找一首最多人認識的歌完場，並非女友指定。女友是你老闆？他甜絲絲說：「你都可以這樣講。這晚摸我的頭，也是她臨場發揮。」