寄語新晉導演睇餸食飯 「幫老闆打個和都好」

【明報專訊】很多人都問香港電影能否回到上世紀80、90年代最光煇時代，陳詠燊認為產量一定不能回到從前，除了因為疫情，香港市場亦太細了，純粹靠本土市場撐起一部電影兼要賺錢是非常困難，要精打細算，他說：「不同時代都有好或不好，大家嘗試向好方面想，講質量，近年的電影整體好過以前，看回一些舊片，有些位很粗疏，全靠導演純熟手法及明星搭夠，近年的新導演未必有經驗執到很仔細，會有沙石，但勝在有誠意。」

盼政府加碼資助

陳詠燊坦言「首部劇情電影計劃」及「電影發展基金」已幫到業界很多，當然政府再投放多些資金幫助，以及在拍攝時給予更多方便就更好。目前的資助只夠支持某層次的文藝片，稍為做特技都不夠，要與世界接軌，需要多一點資金。以其《逆流大叔》為例，如有錢搞特技，有些場面會浩瀚好多、好睇很多，現在電影去到外國，一睇就知是小本製作。

在現今網絡時代，陳詠燊不擔心會因此失去電影世界，最重要是拍些能說服人入戲院的題材，觀眾就不會只睇Netflix。被問到是否有危就有機？他說：「所謂危是大家開戲小心咗，亦少了一些資深導演開拍港產片，幸好大公司都支持新導演，但要睇餸食飯，學識成本控制，太大想頭就不能收尾，亦不要講到天花龍鳳，不理票房，最終只會害死老闆，將來無人敢再投資，所以大家都負點責任，未必賺到大錢，幫老闆打個和都好。」

40歲男演員現斷層

因環境變遷，令電影幕後人員不斷流失，陳詠燊稱近年有很多新人加入，且正在上位填補不同崗位空缺，並非青黃不接，反而演員出現斷層，缺乏40歲男演員，他說：「劉德華、劉青雲、吳鎮宇及梁朝偉等由1980年代拍到現在，對落有古天樂、吳彥祖及鄭中基，叫得男一的40歲演員突然間無晒，像謝霆鋒、余文樂已不是以香港為基地，又少拍戲。男人要過40歲才可以演某類型電影，戲劇矛盾及人生挑戰等，不夠人生閱歷，根本演不到，亦無說服力、無台型。」