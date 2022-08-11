吳偉豪伙型男兄弟亮相 父大爆生靚仔秘技

【明報專訊】李思捷主持遊戲節目《思家大戰》周日（14日）播出第2集，嘉賓有黃美棋率領的「哈比女團」隊，成員包括鄺潔楹、黃婧靈（波波）、「瑜伽女神」杜穎珊及陳欣茵。另一隊是吳偉豪父親吳大強率領的「各位觀眾 吳條煙」隊，成員除吳偉豪外，還有大哥吳偉諾、二哥吳偉言及弟弟吳偉傑。5名「哈比女」人仔細細，但勝在聲大大，全程興奮大叫，以「音波功」強攻吳家猛男。

吳父稱是親自上網填表報名參賽，因為他是《Family Feud》忠實粉絲，追看40多年，終於願望成真，出動吳家全男班總動員參加，感到好開心。身為無綫藝員的吳偉豪，要爸爸親自填表「被報名」參加，遭李思捷笑斥「好唔識do」。吳家4名公子都高大靚仔，李思捷趁機向吳父取經，試探生靚仔「準備工夫」，吳父大方分享秘技，在旁的吳偉豪尷尬傻笑。

李思捷一語成讖輸錢

波波自封「智慧波」，並解釋：「因為我冇，所以喺個名度加番啲智慧。」講完不夠10秒即估錯答案。今集最惹爭議問題是「冇搭飛機咁耐，最掛住飛機上嘅咩？」鄺潔楹搶答「機長廣播」，李思捷揶揄說：「咁貴買張機票聽段廣播，我講畀你聽咪得囉。」隨即「Captain Lee」上身以英文說出「廣播」詞，「哈比女團」隨即瘋狂尖叫，李思捷誇口說：「如果中嘅我畀番一皮你。」豈料一語成讖，「機長廣播」真的上榜，5女要求「磅水」，場面爆笑。

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