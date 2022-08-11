《救命卡特》Netflix上架3日 非英語電影收視稱冠 周元獲導演讚背脊識做戲

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布8月1至7日收視排名，韓劇《愛麗斯時空旅人》男星周元主演動作片《救命卡特》剛於本月5日上架，短短三日即以2730萬觀看時數，擊敗墨西哥愛情喜劇《怪不得宿命》（Don't Blame Karma!）奪得非英語電影榜冠軍。《救命卡特》導演鄭秉吉大讚周元表現出色，就連裸露的背脊也交足戲。非英語節目方面，人氣韓劇《非常律師禹英禑》第4度登榜首。

Netflix公布上周影視作品的排行榜，新上架的韓片《救命卡特》以2730萬觀看時數，登上非英語電影榜收視冠軍，《怪不得宿命》以1230萬小時緊隨其後，第三位是《那天後：風雲再起》（Recurrence），錄得1137萬觀看時數；英語電影榜冠軍是愛情片《紫心愛戀》（Purple Hearts），累計觀看時數達1.02億，成為上周唯一一部破億作品，《灰影人》及《秘境探險》分別以3890萬及2065萬小時佔據第二和三名。

至於非英語節目收視排行榜，韓劇《非常律師禹英禑》以6710萬小時蟬聯榜首，且已第4度奪冠，大幅拋離第二名的土耳其劇集《另一個自己》（3120萬小時）和哥倫比亞劇集《Pasion de Gavilanes》（2973萬小時）。值得留意的是，韓劇《還魂》與《再婚上流》亦打入非英語節目十大位置，分佔第4及10位，可見韓流依然強勢。

跟《救命卡特》同日上架的奇幻劇集《睡魔》（The Sandman）以6948萬觀看時數登上英語節目收視冠軍，上周季軍《拼命呼吸》以5473萬觀看小時升上亞軍，正好跟《維琴河》（4693萬小時）互調位置。

澡堂大戰拍足兩日

《救命卡特》講述朝韓非軍事區爆發疫情，周元飾演失憶特工，奉命保護一個擁有解毒基因的女孩，卻遭美國中情局和朝鮮政變勢力夾擊，他必須拚死完成任務，否則腦內炸彈裝置便會引爆。導演鄭秉吉昨日接受韓媒訪問，大讚主角周元表現出色，「他的身形本已很好，根本不用操肌也可開拍，但他想角色更有說服力，於是接受特訓，更把照片傳給我看。」導演開玩笑說，周元身材健碩之餘，就連背部肌肉都能表達角色感情，相當搞笑。

導演又提到周元幾近全裸、僅穿內褲在澡堂以一敵百的動作場面，自爆劇本沒有這場戲，當他實地考察場地時，發現一間荒廢澡堂，才決定加入片中。他坦言一度擔心周元與其他動作演員不願赤裸對戰，結果全都答應。為了在濕滑澡堂拍戲，導演做足安全措施，這場戲拍足兩日。

《鐵血戰士》破Hulu收視紀錄

另一方面，影視串流平台Hulu昨日亦公布上周節目收視，由《末世街10號》導演丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導、《極地冰劫》女星安芭米芬達（Amber Midthunder）主演科幻動作片《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey），跟《救命卡特》同日上架，隨即刷新該平台最高開播紀錄，有關收視數字已包括電影和電視節目在內。不過，Hulu並未如Netflix般公布此片實際觀看時數，令觀眾難以比較。

《鐵血戰士：狩獵追擊》屬於《鐵血戰士》（Predator）電影系列的前傳故事，講述300年前外星人「鐵血戰士」首次到地球打獵，遇上北美洲原住民科曼奇族少女娜路（安芭米芬達飾）然後互相廝殺的故事。本地觀眾可以透過影視串流平台Disney+同步收看《鐵》片。

文：蘇珮欣