【開箱】《鐵血戰士：狩獵追擊》 原住民激戰外星人

【明報專訊】今年正值荷李活科幻片《鐵血戰士》（Predator）面世35周年紀念，影視串流平台Disney+乘勢推出前傳式電影《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey），回顧這個經典系列的前世今生。新片由《末世街10號》導演丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導、《極地冰劫》女星安芭米芬達（Amber Midthunder）主演，講述300年前外星人首次到地球獵殺人類，後者誓死反抗的經過。電影剛於本月5日上架，影評網站「爛番茄」給予92%好感度，看來除了官能刺激外，應該還有其他賣點。

新片向舊作致敬

阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）在1987年首次主演《鐵血戰士》，講述美軍到原始森林執行秘密救援行動，其間遭遇外星人「鐵血戰士」襲擊，阿諾一方幾乎全軍覆沒，最後靠設置陷阱，終把對方擊殺。電影叫好叫座，除了開拍續集，還有跟《異形》聯乘的《異獸戰》外傳系列，雖然口碑一般，勝在熱鬧刺激。新片《鐵血戰士：狩獵追擊》回歸原點，藉此向首集致敬。

作為「鐵血戰士電影宇宙」最新作品，觀眾不妨先釐清本片在整個系列的時間軸，電影以1719年的美洲北部大平原為背景，導演聲稱是鐵血戰士首次到地球狩獵的故事，然而翻查資料，2004年上演《異獸戰》提到牠們早在5000年前已登陸地球，並教導人類建造金字塔，新片豈非自打嘴巴？

「獵物」反勝「獵人」

故事由美洲原住民科曼奇族少女娜路（安芭米芬達飾）目擊巨型「雷鳥」在天空飛過揭開序幕，她的哥哥塔比認為是無稽之談，不予理會；其後族人沛希遭獅子叼走，塔比帶領同伴營救，並把獅子殺掉，因而獲晉升為族中戰事長，娜路認為真正威脅並非獅子，而是另有其人，被勝利沖昏頭腦的塔比無視警告，娜路為了證明自己判斷正確，獨自展開「狩獵」行動，卻不知道自己才是「獵物」。

按照傳統，鐵血戰士只會獵殺強者，對於手無寸鐵或者不懂反抗的「獵物」，牠們不屑一顧，因此擅於狩獵的科曼奇族男人、攻擊原住民的法國侵略者等，先後遭到外星人虐殺，娜路如何以弱勝強，「獵物」反勝「獵人」，最後「以其人之道，還治其人之身」，為族人報仇之餘，並繼承兄長的戰鬥長稱號，重現阿諾舒華辛力加35年前的不敗氣慨？便成了全片最大噱頭。

《勇敢傳說》真人版

電影節奏明快，開場10分鐘左右，鐵血戰士已「隱形」登場，成功牽動觀眾情緒。科曼奇人曾是美洲最強大的「戰鬥民族」，擅長騎馬、狩獵和打仗，由他們對付外星人，可謂合適不過。新片加插法國及西班牙人入侵美洲北部平原的歷史，這班白人按照歷史分配給他們的角色，繼續以侵略者姿態亮相，首先捉住塔比和娜路為人質，並以二人作餌，誘使外星人現形，結果當然惡人有惡報。

自從metoo運動興起後，荷李活女權從未如此高漲過，以女性為主導的電影一部接一部，過去只有阿諾舒華辛力加才能匹敵的鐵血戰士，如今連一個欠缺高科技武器的原住民少女都打不過，難怪有外國網民把娜路跟迪士尼動畫《勇敢傳說之幻險森林》女主角梅莉達相提並論。事實上，安芭米芬達扮演娜路相當討好，角色性格堅強又心思細密，跟剛愎自用的男族人形成強烈對比，注定受到觀眾喜愛。