炎明熹玩爆波嚇到花容失色 C君發毒誓咒自己矮過曾志偉

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、冼靖峰（Archie）及無綫J2台創意總監鄭詩君（C君）等，前晚分別代表「聲夢隊」和「J2隊」錄影《開心無敵獎門人》。「獎門人」曾志偉介紹Gigi時，笑對方是「火星人 」，又自稱這晚齊蔭髮型是「Gigi頭」。Gigi笑說：「我是曾生的孖……頭。」森美聞言笑稱：「不可以媽高層㗎。」Gigi玩「爆大波」時，答了很多題，仍難逃一「爆」，嚇到花容失色，無奈說：「我好似一個任人宰割的工具。」C君被要求發10個咒自己的毒誓，他笑說：「矮過曾志偉、得罪珍姐、激嬲樂小姐……」場面搞笑。

隔空向王祖藍示愛

C君受訪時否認與王祖藍的不和傳言，覺得幾好笑，對於祖藍說愛他愛到不得了，C君笑說：「多謝，我都愛，隔空示愛真的太好了。」問J2大改革後可滿意節目成績？他說：「永遠都不會滿意，永遠都可以做得更好，想有更多時間製作，稍後的節目會比現在好，如果多些budget更好，希望在《獎門人》裏贏多點獎金幫補。」

Gigi與Archie表示細個有看《獎門人》，Gigi最喜歡的遊戲是「大電視」，如果有機會玩，希望做動作給組員估。會否怕大家估不到她想表達什麼？Gigi笑言：「我要所有人陪我一起唔明。」Archie最喜歡看別人吃辣辣壽司，希望這晚不用吃。

Archie內地拍劇大開眼界

Archie剛從內地拍完劇回港，透露這三四個月真的大開眼界，見識到不同的創作，感謝導演帶他到內地拍劇。Gigi表示之前在內地拍一個綜藝真人騷，過程歡樂又震驚，「震驚是因當所有人都很投入時，我卻呆住，反應不來，這方面要加把勁」。談到容祖兒在內地拍真人騷食豬糧，Gigi說：「來就來吧，Come on，不介意。」Archie之前失言事件惹起風波，稱經一事長一智，在內地拍劇期間，翻看自己過往的訪問片段、語氣、方式和用詞，已深切反省，最緊要不要白交學費。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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