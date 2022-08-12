陳子聰被鏡騷事故片嚇驚 何超儀9月開騷要多重檢查

【明報專訊】何超儀與老公陳子聰，以及馮德倫、陳嘉寶等昨日出席李家彤和陳柏熹創辦的品牌新店開幕活動。超儀早前出席紐約亞洲電影節一身黑色潮服打扮，被取笑像動畫電影《壞蛋獎門人》的犀利哥，超儀對此不介意，「我很喜歡犀利哥這卡通人物，不介意被取笑，其實我是全場最瘦」。

選擇強壯多過減肥

談到MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，成員停工，超儀公司投資的新片《死屍死時四十四》，MIRROR成員呂爵安與柳應廷有份參演，會否擔心影響上映？她表示該片做後期，還有一段時間才上映。她看到事發時的片段，也很驚訝，盼受傷舞者早日康復。她稱老公陳子聰看畫面後好驚，差點要致電紅十字會接受心理輔導。問陳子聰會否嚇怕不敢上台表演？他說無得驚，要演出都要上台，最重要檢查清楚。超儀認同，稱9月在九展開騷，已叮囑製作單位做好安全措施，要多重檢查。她今次演唱會有些輕型藝術裝置，檢查完再跟政府部門研究及再檢查。問到超儀會否為演出減肥？她說開騷前選擇強壯多於肥瘦，因疫情未退，又多觀眾入場，病了就不好。

馮德倫做演員看機緣

馮德倫剛度過48歲生日，老婆舒淇在社交網祝他「帥過劉德華，戲比梁朝偉」。他說老婆喜歡開玩笑，肯定講大話，可能想幫他與鄭秀文合演的新片宣傳；他稱已八九年沒演出，未來是否主力做演員得看機緣。他自言從沒說過不做幕前，無論台前幕後或拍劇都有興趣。

記者：柯美