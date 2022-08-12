首次聲演動畫 江𤒹生Marf勤練習戒懶音

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK）是超級動漫迷，從小追捧日本漫畫《海賊王》（One Piece）。當他得知獲邀為8月25日上映的動畫《ONE PIECE FILM RED》粵語配音版聲演型爆主角「紅髮」，感覺好夢幻。

首次體驗配音的AK，知道面世25年的《海賊王》今年是最終章，能聲演「紅髮」太開心，事前上網重溫日本聲優的原聲演繹參考，希望盡量配合角色性格。由於主角對白比較簡短，主要用霸氣震懾他人，最大挑戰是要改變平日說話語調模式，改為厚實沉穩聲線，若一時忘記對白講得太快要微調。AK自覺平日說話有少許懶音，幸獲專業配音員指導，以及勤練習，得以順利完成，「沒有想像中困難，僅花個半小時極速配完音，期待以後有機會再嘗試為其他動漫角色配音」。AK有為自家品牌設計Q版公仔，希望將來能延伸成漫畫故事，創作代表香港本土文化的漫畫卡通。

Marf靠幻想跟AK對戲

COLLAR成員邱彥筒（Marf）同樣首次獲邀為動畫電影配音，聲演新角色美音。她直認不是《海賊王》迷，是動畫《火影忍者》粉絲，配音前四出向身邊的《海賊王》粉絲朋友取經。她說：「聲演的角色是電影新創，參考資料不算多，只能透過預告片及對白內容了解，不過我覺得自己和角色有相似之處，都是有正義感和想世界好開心。」

初嘗配音的Marf覺得有一定難度，但開心有這個挑戰，配音前多喝水及食蜜糖滋潤養聲；戲劇老師有給她一些練習，咬字明顯有改善，會繼續練習，不容許有懶音出現。Marf稱AK聲演的「紅髮」，是她聲演角色的爸爸，但二人分開配音，只能靠幻想，「AK在比賽中曾是我的導師，今次雖然見不到他，但聲音上間接都算第一次合作」。

記者：林蘊兒、林祖傑