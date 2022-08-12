體諒「拉闊騷」延期 鄭欣宜以愛鼓勵Anson Lo

【明報專訊】鄭欣宜、衛蘭、吳林峰及樂隊Dear Jane前晚於九展Star Hall演出慈善音樂會。提到MIRROR紅館演唱會上月28日發生嚴重意外，成員目前停工，欣宜原定9月6日與盧瀚霆（Anson Lo）演出的商台拉闊音樂會延期，對此決定她很體諒，「當然以安全為上，只是延期，等待大會安排。我的工作計劃沒有因此被打亂或受影響」。

欣宜表示擔心Anson Lo和其他人的情緒，希望等大家慢慢回復心情至正常狀態，承認有傳短訊慰問Anson Lo，並說：「叫佢唔使覆我，總之畀愛你。我看該（意外）片段後也感嘩然，想像不到如果我在現場會怎樣，希望留多些空間給他們，其他不用講太多。」。

衛蘭韓國回港隔離增磅

衛蘭早前完成個人演唱會後，放假往韓國探母親，逗留了兩星期，上月26日回港。她與母親4年沒見面，母女團聚狂吃美食，最開心媽媽身體健康。不過她大呻回港檢疫隔離很辛苦，「疫情期間常習慣留在家，以為接受隔離很輕鬆容易，怎知在酒店時覺得時間很難過，又沒有動力作歌，唯有狂上網煲劇，加上食和瞓，增了磅」。

對於因離港缺席《香港金曲頒獎典禮》，衛蘭直認可惜，得知有份創作的歌曲《It's OK To Be Sad》得獎感鼓舞。她正籌備年底推出新專輯，會繼續參與作曲，透露妹妹衛詩9月17舉行音樂會，她會擔任嘉賓。

記者：林蘊兒