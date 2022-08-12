新抱認婚紗無揀維多利亞設計惹爭端 碧咸大仔否認婆媳不和

過往碧咸（右）一家逢暑假都會外遊，今年多次旅行，不是跟老婆維多利亞（左），就是與較年幼的女兒哈七或三仔告魯斯同行，長子布魯克林夫婦沒有跟隨。

【明報專訊】「英國萬人迷」碧咸（David Beckham）與太太維多利亞今年4月榮升老爺奶奶，23歲長子布魯克林與《變形金剛：殲滅世紀》27歲女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）共諧連理，婚後4個月兩人鮮有出席碧咸的家庭活動，近日英美媒體盛傳維多利亞與妮歌拉婆媳不和，布魯克林和太太早前接受美媒Variety訪問，首次談及此事，前者稱是傳媒炒作，妮歌拉則承認或許因自己沒穿著維多利亞設計的婚紗出嫁而惹起爭端。

布魯克林與妮歌拉佩斯結婚前傳媒已比較兩家人的身家，據報碧咸夫婦坐擁4.94億美元（約38億港元）資產，但妮歌拉父親佩爾茨是對冲基金特里安創辦人，涉足不同生意，並兼任多家公司董事；據財經雜誌《福布斯》去年10月估算，佩爾茨的資產達17億美元（約132億港元）。布魯克林和妮歌拉婚禮正是在佩爾茨位於邁阿密的豪宅舉行，不但費用全由女家支付，儀式也遵照佩爾茨信奉的猶太教。

女團辣妹（Spice Girls）解散後，維多利亞專心發展時裝生意，新抱妮歌拉佩斯大喜日子卻選擇意大利品牌Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli設計的婚紗出嫁；加上一對新人婚後鮮有出席夫家活動，過往碧咸逢暑假必定全家往旅行，今年只有碧咸夫婦帶同女兒哈七與兒子告魯斯外遊。近日英美媒體不時有報道稱維多利亞和妮歌拉婆媳不和，尤其後者日前在社交媒體上傳落淚照片，又留言稱最近受到某些人傷害，不少傳媒解讀為她所指的是維多利亞。

據《紐約郵報》報道，由籌備婚禮開始維多利亞跟妮歌拉佩斯已沒任何溝通，亦受不了對方；另外，文化差異也是兩個家庭關係緊張的原因。

布魯克林準備好做爸爸

近年主力做網上烹飪節目的布魯克林，擔任綜藝雜誌Variety「荷李活年輕一代」專輯的封面人物，並與太太妮歌拉佩斯一同受訪。對於婆媳不和的傳聞，妮歌拉不諱言由她沒穿著維多利亞設計的婚紗而起。她表示很樂意也很想穿著奶奶設計的婚紗，幾個月後維多利亞的工作室未能成事，妮歌拉最後選擇了另一品牌，「她（維多利亞）從沒說『你不能穿』，我也沒說『我不願意穿著』」，妮歌拉表示傳聞就是從這裏開始。布魯克林堅持母親和太太相處無恙，並稱傳媒總是會炒作話題。他在訪問中又提到已準備好做爸爸，不過何時開始則由太太決定；妮歌拉稱沒計劃明年榮升父母，但將來必定會有一個大家庭，除了生育之外，她也不排除會領養孩子。