【開箱】《今日的網漫》 金世正發揮正能量渡難關

【明報專訊】韓國SBS電視台新劇《今日的網漫》上月29日首播，講述網漫界血淚，由《社內相親》金世正、《今日的偵探》崔丹尼爾及《戀慕》南潤壽合演，香港觀衆可透過「黃Viu」煲劇平台收看。

前柔道選手拯救瀕危網漫部門

逢周五六晚播出、預計16集的《今日的網漫》，由《聽見你的聲音》趙秀沅執導，改編自日本漫畫家松田奈緒子作品《重版出來》，2016年曾拍成日劇《給力！漫畫社》，由《第一刑事部的烏鴉》黑木華伙拍《東京鐵塔》小田切讓主演，當年橫掃多個日劇學院獎。《今日的網漫》相比原著，改動不少，最大分別是將印製漫畫單行本的漫畫社，變成網絡漫畫製作公司。故事講述韓國最大搜尋網站之一NEON旗下網漫服務部，是集團業績最差的部門，主編張萬哲（朴浩山飾）必須在一年內做出成績，否則難逃部門關閉厄運。他向公司要求增聘人手，結果獲派精英實習生具俊英（南潤壽飾）及一年制合約員工溫心（金世正飾）。韓版還加入了集團各部門之間的權力鬥爭，以及女主角與家人的關係。

《今日的網漫》主要角色設定大致與原著相同，柔道選手出身的溫心（金世正飾）是日版黑木華的角色。溫心比賽時弄傷對手而出現心理障礙，自稱未完全放棄柔道的她自小熱愛網漫，希望成為出色的網漫編輯。溫心個性充滿正能量，口頭禪是「加油」，角色討好。她加入NEON網漫服務部後，跟隨副總編石智亨（崔丹尼爾飾）學做編輯，憑着熱誠及超強毅力，不僅助公司渡過難關、改善業績，還影響具俊英的工作態度。後者透過實習生計劃加入NEON，卻被安排到集團業績最差的網漫服務部，他早知這部門1年後可能關閉，不想浪費寶貴青春，故一直尋找調職機會，卻慢慢發現網漫部充滿挑戰，激起其鬥心。石智亨亦即日版小田切讓的角色，身為副總編，善惡分明，給予溫心機會及支持。

此劇主線是溫心的成長，副線則是網漫作者血淚史。劇中網漫作家每周要面對緊迫的截稿時間，長期作畫導致周身病痛，還要孤獨地面對創作困境，刻劃了他們許多不足為外人道的苦况。第2集講白御鎮手繪漫畫數十年，近年才開始進軍網漫界，要依靠徒弟幫他將畫稿數碼化。他一直不知道自己的作品在網上劣評如潮，當知道遭嫌棄的實情後決定封筆；溫心其後找出惡評原因，並助白御鎮重獲漫畫迷喜愛，這一段娓娓道出資深漫畫家如何面對世代變化的挑戰。此外，劇中還談及網漫作家出現創作瓶頸，以及發掘新晉漫畫家的過程。

韓國網漫崛起 不乏改編成功例子

編劇巧妙地融合原著優點，並添加韓國網漫元素，故事有趣，節奏流暢，演員表現亦不俗，可是《今日的網漫》在韓國收視未如理想，由首播高位4.1%，跌至3.1%，話題度也不及同時段競爭對手《律戰江湖》。有韓媒歸咎於選角問題；此劇是金世正繼《社內相親》後相隔4個月的新作，觀眾批評她在兩劇的角色相似，也看不出演技有進步。崔丹尼爾表現不錯，但略欠觀眾緣。南潤壽則知名度不足。《今》劇最近邀請人氣網漫作家《看臉時代》朴泰俊及《女神降臨》貓咪客串，未知能否推高收視。

雖然《今日的網漫》改編自日本漫畫，但韓國網漫近年為影視圈提供了不少素材；韓國網漫約於2000年崛起，至今發展成熟，主要網漫平台有Naver Webtoon、Daum Webtoon、Kakao Page、Line Webtoon，其中Naver巿場佔有率達七成。韓媒引述今年7月30日發表的「2022年網絡漫畫趨勢報告」，15至49歲韓國人口中佔了50.3%一星期內曾閱覽網漫，其中20多歲年輕人觀看網漫比例達65.6%，40多歲也佔32.6%，可見網漫在不同年齡層均相當普及。報告又提到94%網漫用戶表示喜歡的作品，曾翻拍成電影或劇集，並會因為喜歡原著作品而捧場，難怪近年韓劇及韓片愈來愈多改編自網漫，且大受歡迎，包括《與神同行》、《女神降臨》、《梨泰院Class》、《社內相親》、《柔美的細胞小將》及《D.P：逃兵追緝令》等。