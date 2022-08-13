車禍前疑吸毒 警循藥駕方向調查 安妮希芝恐難存活遺願捐器官

【明報專訊】《六日狂奔七日情》53歲美國女星安妮希芝（Anne Heche）上周五（5日）發生嚴重車禍，送院時情况危殆，她的發言人前日（11日）向美媒發聲明表示，安妮腦部由於缺氧嚴重受損，恐難存活，現靠呼吸機續命，按其意願一直想在身後捐贈器官；另外，早前有消息指安妮事發時疑醉駕，洛杉磯警方昨日表示，現循藥駕方向調查。

安妮希芝上周五駕車失控撞向洛杉磯民居，導致建築物起火，車頭嚴重損毀，安妮身上多處燒傷，送院時情况危殆，當時霍士新聞記者Stu Mandel現場報道表示，「如果肇事司機在這場車禍中生還，便可稱為奇蹟了」。

安妮希芝發言人周二（9日）向電影網站Deadline透露身在深切治療部的安妮仍昏迷，加上肺部功能受損，只能依賴機器呼吸。前日再更新安妮狀况，聲明中先是多謝每個人的祝福及醫護人員照顧，「不幸地由於意外，安妮希芝受嚴重缺氧的腦損傷，目前處於昏迷狀態，而且仍然危殆，預估應該不能存活下來」；聲明中又表示，安妮一直有意願身後捐贈器官，目前靠機器維持生命，直到確認哪些器官可捐出為止。

據報安妮希芝發生車禍時，其座位下發現伏特加酒瓶，懷疑她醉駕肇禍，由於其傷勢嚴重，未能即時接受酒精測試。不過洛杉磯警方昨日表示，將循藥駕方向調查。據悉安妮血液沒酒精含量，卻顯示有毒品，但未知是否與她入院後接受治療的藥物有關。娛樂網站TMZ前日報道，安妮希芝車禍發生前曾吸食可卡因及強效止痛藥芬太尼，但未知後者是否送院後使用的藥物。

下月播出電影料成遺作

另一方面，安妮希芝主演的電影《Girl in Room 13》，原定下月在有線頻道Lifetime播出，安妮在片中扮演母親，急欲尋找淪為人口販賣受害者的女兒。Lifetime副總裁愛美溫達（Amy Winter）周四出席電視評論協會活動期間表示，十分關注安妮的狀况，《Girl in Room 13》聚焦人口販賣，也是安妮及製作團隊一直很關心的議題。該片導演伊莉莎伯羅姆（Elisabeth Rohm）早前亦稱，安妮在片中表現出色，並希望電影能準確反映實况。