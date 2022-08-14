獲伍仲衡讚可愛好玩得 炎明熹無緣與楊樂文呂爵安同台感可惜

【明報專訊】炎明熹（Gigi）早前到內地參加歌唱節目《聲生不息》人氣強勁，回港後工作排得密麻麻，昨日聯同伍仲衡出席連鎖快餐店活動，與過百粉絲見面及玩遊戲，場面熱鬧。Gigi今年初在商台叱咤樂壇頒禮獲得生力軍女歌手銀獎，下月9日將會聯同其他樂壇生力軍演出音樂會。對於MIRROR成員楊樂文（Lokman）與呂爵安（Edan）目前停工將會缺席，她感到可惜，希望日後有機會再合作，她覺得MIRROR成員各有特色。

Gigi早前與音樂人伍仲衡合作連鎖快餐店廣告歌，昨日獲安排到觀塘店舖出席粉絲見面會，跟逾百粉絲大玩遊戲及合唱。Gigi不時做出鬼馬可愛表情，她穿著露腰服裝，玩得投入時衣衫移位未有察覺。她自言是不拘小節的人，有做足安全措施防走光，有驚無險。

Gigi與伍仲衡合作 緊張變開心

伍仲衡表示今次與Gigi在歌曲上首度合作，因當時Gigi在內地工作，他們要靠科技隔空合作。對Gigi有何評價？他笑言：「邊敢評價，她是未來樂壇天后，射住我啦！她比較慢熱，其實好玩得、好可愛。」他表示粉絲都留言要求這首廣告歌有完整版，希望靠Gigi向公司爭取。Gigi坦言最初與伍仲衡合作十分緊張，慢慢發覺好開心，對方能給予她一份信任。

為MIRROR打氣 「勁想合作」

Gigi今年初在商台《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得生力軍女歌手銀獎，下月9日會聯同其他樂壇生力軍演出《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，她正努力準備。

提到MIRROR因紅館演唱會嚴重事故停工兩個月，隊長Lokman與成員Edan會缺席音樂會，問Gigi會否感到可惜？她表示不知道他們會缺席演出，「我當然覺得可惜，可以一齊出席會好開心，但他們缺席一定有原因，希望下次能再合作，見到他們」。對於MIRROR要停工梳理情緒，Gigi表示會為MIRROR打氣，她說：「他們每個人都各有特色，我勁想跟他們合作，能在音樂上交流，我上次見過他們，但只是打個招呼，希望有朝一日會跟他們再見面。」

記者：林祖傑