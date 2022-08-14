唱笑會開鑼 伙欣宜合唱《女神》掀高潮 七仙羽扮觀音灑聖水 教打癲狗拳

【明報專訊】玄學家七仙羽一連兩場《師傅七都識唱笑會》前晚在九展Star Hall開鑼。她口中的「下世老公」張敬軒和好友杜如風送花牌祝賀，埸外有攤位售賣新書、福袋及愛情御守等紀念品，粉絲排隊在「Master 7」氣球佈置前影相留念。

艾粒送Bra 嫌32吋太細贈觀眾

舞台設計簡單，七仙羽穿白色套裝出場，跟4名舞蹈員載歌載舞，並花5秒在台上火速換衫，變身印度西施演繹歌曲《舞孃》。隨後換上校服，手拖徒弟郭奕芯出場，二人化身Twins合唱《女校男生》。七仙羽大爆收郭奕芯為徒後，對方便轉運，結識到有錢又高大靚仔的男友。郭奕芯聞言甜笑地禁止對方爆料太多。

另一嘉賓是靈異節目主持潘紹聰，他與七仙羽不講鬼故反講有味笑話，潘紹聰又開金口獨唱《愛你》，令觀眾驚喜。緊接組合「艾粒」的當奴與少爺占出場，獲七仙羽送贈水晶能量塔；當奴取出粉紅色Bra及阿婆內褲回禮，他說：「見之前Tyson Yoshi演唱會有粉絲拋Bra上台，所以今晚都帶來送給師傅，我專誠去九龍城買，被店主當變態佬。」七仙羽嫌32吋尺碼太細不合穿，叫艾粒拋向台下送給觀眾，惹粉絲揮手大叫。

扮唐僧演趣劇 觀眾反應平淡

七仙羽密密換造型，有仙女及侍應阿姐，又扮觀音出場，向觀眾灑聖水加持。其中她扮唐僧演趣劇，龐景峰扮孫悟空除衫騷肌打功夫，連同其他表演者搞爛gag演出，但觀眾反應平淡，未見有笑位。輪到壓軸嘉賓鄭欣宜出場，觀眾反應才變回熱烈；七仙羽狂讚欣宜靚女又有品味，兩人互笠高帽，然後合唱《女神》，欣宜贈七仙羽皇冠留念，寓意她是女神。

到尾段時，七仙羽自稱每日練「癲狗拳」有助排走負能量，即場教觀眾癲狗拳要訣，然後感性道：「以前被人看不起，又被人拒絕。自己好用心讀書，又寫書、作歌，但因不出名，所以沒有人要。經歷許多風雨，憑自己努力和知識才成功。」到「安歌」環節，她帶領嘉賓大合唱《係咁先啦》，不過只懂頭幾句歌詞，明顯未有準備，其他人也忘記歌詞，匆匆向觀眾致謝便完場。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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