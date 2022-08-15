稱擂台戲跟墜屏事故純粹巧合 周嘉洛：不要將傷心事掛鈎

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、麥美恩及朱敏瀚昨日在電視城宣傳劇集《痞子殿下》，無綫稱首周最高收視21.8點（約142萬觀界），成績不錯。周嘉洛與陳瀅分別趕拍新劇《寵愛Pet Pet》和《美麗戰場》，也趕來支持，陳瀅稱大家團隊精神很強，知王灝兒（JW）要拍《聲夢2》未能參與，自己更加要來。她稱劇集播出後收到不少鼓勵和正面留言，最開心是聽到大家說重拾追劇感覺。周嘉洛亦對收視感滿意。

陳瀅自爆偷看蔣家旻裙底

周嘉洛為劇集唱主題曲，是否想進軍樂壇？他自嘲慶幸劇集內容豐富，主題曲非每晚都播，笑稱JW叫他集中演戲較好。有網民指陳瀅角色很淫，她稱是鹹濕，又自爆喜歡看女仔，拍《美麗戰場》時常偷看蔣家旻裙底，又騷擾陳曉華。周嘉洛聞言說：「這是否你近年沒拍拖的原因？」陳瀅澄清性取向沒變，仍是喜歡異性。

《痞子殿下》日前播出打擂台戲分，有貨物掟上台擊中人的場面，令觀眾覺得跟MIRROR演唱會墜屏事故相似，感到有點不安。陳瀅稱劇集是年多前拍攝。周嘉洛說：「最近發生了不幸的事，我們當然不是這個方向，純粹巧合。這套劇想令大家開心，希望觀眾觀看時，不要將傷心的事情掛鈎。」

麥美恩騷腿有著打底褲

麥美恩為此劇獻出很多第一次，包括吊威吔、穿古裝、拍打戲及這麼靚。她要不停騷腿，笑言翻看時都被嚇親，好像兩條「光管」揈來揈去，更發現討論區有網民將她踢腿一幕放大討論，但放心，導演拍攝時堅持要她穿打底褲。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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