ViuTV靜靜推出 193獨力宣傳 《尾二一屆口罩小姐選舉》今晚首播

193在社交網宣傳《尾二一屆口罩小姐選舉》。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會上月發生墜屏事故，擊中舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峯，阿Mo目前仍在深切治療部留醫。

MakerVille日前發聲明表示與MIRROR溝通及討論後，成員需要時間和空間調整身心及梳理情緒，決定停工兩個月。

ViuTV亦暫停節目宣傳，今晚9時30分，緊接《戀愛Staycation》播出ERROR主持的選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，官方社交網未有任何宣傳，只有郭嘉駿（193）貼預告片，提大家節目今天播出。見ViuTV節目表，第一集是80強進行海選。

阿Mo父親李盛林牧師在代禱信表示阿Mo在出事後至今逾兩星期，各項治療能按醫療團隊的進度及評估進行，大家都開始掌握溝通技巧，同時家人感謝醫療團隊的醫治和看顧，並感謝阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）耐心陪伴和照顧，「啟言能有精神體力面對各項密集針對性質的治療」。

蘇芷晴阿Mo原定月底韓國旅行

So Ching連日來發文為男友打氣，她前日貼了一張8月行程表截圖，寫上8月19日「韓簽證」、8月24日「飛」，8月25日及9月1日「Trip」，相信他們之前計劃到韓國旅行。她寫道：「我相信我哋之後可以做番所有嘢。」同時有鏡粉發起「Mirror演唱會換票不退票」聯署，要求主辦方給予觀眾自由選擇退票或等下次演唱會舉行時換票。

娛樂組