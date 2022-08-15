《阿媽有咗第二個》票房衝破千萬 姜濤戲中爸爸羅永昌演技獲讚

【明報專訊】姜濤、柳應廷（Jer）與毛舜筠主演《阿媽有咗第二個》上周四（11日）上映，昨日電影公司及導演彭秀慧報喜，表示開畫4日破1000萬票房。女主角毛舜筠（毛姐）與彭秀慧連日到戲院謝票，毛姐感到雀躍與鼓舞說：「疫情下實在是一大喜訊！在這一刻，真的想跟姜濤與Jer分享這喜悅，再次多謝大家對這部電影的支持！」身兼監製、導演及編劇的彭秀慧由衷感激，說最好宣傳永遠是觀眾的口碑。

很多影迷談論片中演員表現，當中有讚扮演姜濤爸爸的導演羅永昌，是戲中亮點，雖然他戲分不多，但演技打動人心。講述他向毛舜筠吐露因父子不和留有心結與悔疚，以及觀賞兒子演唱會的情緒跳動，成為催淚位。羅永昌是導演杜琪峯愛將，曾執導過幾部電影，近年先後演出電影《殺出個黃昏》、劇集《IT狗》及《I SWIM》。羅永昌接受傳媒訪問，獲悉在《阿》片演出獲好評，表示因為喜愛拍戲，自然會投入去做，即使對手是影后毛舜筠也沒壓力。談到跟姜濤合作，羅永昌稱拍攝前兩人傾談一小時熱身，分享自己現實中的父子情，還叮囑姜濤放鬆、放膽去演，拍掌摑戲不用留手，他會配合演出。

娛樂組