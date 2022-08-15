張敬軒送14萬金豬牌當下世嫁妝 七仙羽回禮內褲要求當眾著

【明報專訊】七仙羽（七師傅）前晚於九展舉行《師傅七都識唱笑會》尾場，邀得張敬軒（軒仔）擔任特別嘉賓。軒仔稱演唱會流行送禮，想到經常被七師傅嗌老公，故送贈定情信物，「你下世有可能入我家門，不過都存在變數，若我樣子變了，你認不到我，但不想你兩手空空入門，先準備嫁妝給你」。七師傅說：「我認得你，怎樣也不會放過你。」軒仔拿出裝有一條金豬牌頸鏈的首飾盒，七師傅追問是真還是假？軒仔笑說：「我點會攞假嘢上台，禮物有意思的，祝你似豬那樣珠圓玉潤。」他幫七師傅戴上金豬牌頸鏈時，台下觀眾起哄叫親嘴，七師傅本想獻吻，但軒仔避開笑說：「我不是拒絕你，但怕唇印在我們臉上似清宮貴妃。」最後由軒仔送吻，七師傅冧爆說：「多謝下世老公。」

拉林作上台鞭打消業障

七師傅送自畫的熊貓畫及兩條內褲回禮，有信心內褲尺碼適合軒仔，笑稱事前試過，要求軒仔立即穿上身。軒仔笑說：「我晚上回家才穿！」七師傅說：「你穿上後影張相證明喎！」軒仔反駁：「真的不要大我，豈有此理，IG見！」兩人拖手合唱《幸福摩天輪》後，軒仔再獨唱《俏郎君》送給七師傅，「她經常叫我下世老公，不知有沒有下世，我將這首歌送給她」。七師傅又示範癲狗鞭，還拉座上客林作上台鞭打，稱幫他消業障，「他把口得罪人，又抽水，無惡不作」。林作作狀倒地被抬出場後，七師傅笑言今次輪到他申索保險。

軒仔key上內褲「找數」

七師傅騷後受訪，對於收金豬牌頸鏈感驚喜，「以為軒仔開玩笑，原來金頸鏈有7両重，估計市值14萬，禮物儲了他的能量，我會好好收藏，不轉賣，會每日誦經，直至下世再見面」。談到現場反應熱烈，她非常開心，表明未必再做，因太辛苦。軒仔在社交網上載key上內褲照片，留言：「當找咗算喇咁。」又笑稱金豬頸鏈無7両重咁誇張。

記者：鍾一虹