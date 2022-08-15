《聲夢2》JW「撮合」黃洛妍涂毓麟 李幸倪幫任暟晴唱出歌曲意境

【明報專訊】無綫節目《聲夢傳奇2》前晚一集進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式對戰，並根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、encore」5個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。

「年度之歌」個人比併除任暟晴（Jasmine）與黃洛妍（Janees）演唱外，兩人背後的「軍師」亦大鬥法。向來誇張的JW（王灝兒）有感Janees唱歌力量有餘，柔情不足，忽發奇想幫對方搞speed dating，對象是歌手涂毓麟（Oscar）。JW說：「我想要那種偷笑但又不想笑出來，有些怕醜但又有些開心的感覺。」雖是為比賽，但JW追問Oscar與Janees拍拖次數及最難忘浪漫片段，當知道兩人拍拖次數及愛情態度近乎一樣時，即興奮說：「我哋可能撮合到一對適合的人呀！」

至於Jasmine軍師是李幸倪（Gin Lee），對學業與比賽兩忙的Jasmine照顧有加，見對方壓力爆煲落淚，即安慰及送心意卡。

Gin Lee覺得Jasmine唱《歡樂今宵》時感情欠奉，花一小時分享自身真實愛情經歷，幫助Jasmine投入，令對方唱出超越其年齡能力範圍的歌曲意境。之後不斷有人追問Gin Lee真實愛情故事來龍去脈，以及要求見男主角真身，令她哭笑不得。

娛樂組