Netflix拍真人版《城巿獵人》 鈴木亮平騷肌演孟波

《城巿獵人》曾被翻拍成港產動作片，由成龍（左）與王祖賢（右）合演。

【明報專訊】日本傳媒《東京體育》昨日報道，影視串流平台Netflix計劃把漫畫《城巿獵人》拍成真人演出劇集，並由《TOKYO MER~流動急症室》39歲男星鈴木亮平飾演主角孟波，預計最快明年推出。原著中孟波有不少動作場面，兼且是好色之徒，由於衆多珠玉在前，鈴木亮平會如何演繹，令人期待。

文：蘇珮欣

據《東京體育》報道，Netflix計劃開拍漫畫《城巿獵人》真人版劇集，並落實鈴木亮平演孟波。故事講述孟波是職業殺手，外號「城巿獵人」，偶然會兼職當保鑣或私家偵探。孟波身手不凡，擅長使用槍械，與女拍檔槙村香一起執行任務。據悉女主角已內定是《全裸監督》女星森田望智演出。

有機會成為鈴木亮平代表作

鈴木亮平出道初期，被問到最想演的角色時，曾表示自小很喜歡漫畫《城巿獵人》，渴望有日能扮演孟波，如今終於夢想成真。據劇組透露，《城巿獵人》有望成為鈴木亮平的代表作，角色跟他存在不少共通點，譬如健碩身形及敏捷身手等；消息稱鈴木亮平收到邀約時，興奮得跳起；雖然尚未開鏡，他已幹勁十足。鈴木亮平近年人氣急升，自從2018年主演NHK大河劇《西鄉殿》後，躍升為實力派男星，去年主演的《TOKYO MER~流動急症室》更叫好叫座，電影版預計明年上映。另外，他將伙拍《信用欺詐師》長澤正美合演富士電視台今年秋季播出的日劇《Elpis-希望或是災難》。

北條司原著 電影劇集多次改編

《城巿獵人》是漫畫家北條司的名作，1985至1991年間在漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載，並出版過35部單行本，全球售出超過5000萬冊。《城巿獵人》曾多次改編成電視及電影動畫、小說、真人版電影和劇集，以及舞台劇。香港無線翡翠台曾播放電視動畫，並由劉德華獻唱主題曲。《城巿獵人》在港頗受歡迎，曾翻拍成同名電影，由成龍、王祖賢及邱淑貞合演。劇集版則由亞視製作，名為《妙探出租》，由連偉健及關詠荷合演。近年內地也購入版權翻拍成同名電影，北條司更欽點黃曉明主演。

另一方面，《城巿獵人》3年前亦翻拍成法國片《Nicky Larson et le parfum de Cupidon》，由菲臘拉紹（Philippe Lacheau）自編自導自演，角色改了名字，但保留原著角色設定。韓國SBS電視台2011年亦拍成韓劇，由《彈珠人生》李敏鎬伙拍《氣象廳的人們》朴敏英演出，不過故事大幅修改，主要描述韓國社會事件。