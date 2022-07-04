膺AFI藝術榮譽博士 楊紫瓊：阿媽最開心

【明報專訊】美國電影學院（AFI）早前宣布《奇異女俠玩救宇宙》女星楊紫瓊獲頒藝術榮譽博士學位，成為首名亞洲影人獲此殊榮，前晚在洛杉磯TCL中國劇院舉行頒授儀式。大會請來《奇》片兩名導演關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）擔任嘉賓。兩人介紹楊紫瓊出場前，讚賞她從電單車跳上行駛中火車的動作戲很有型，演出他倆執導的《奇》片更加勇敢。關家永笑言，「拍《奇》片期間，每隔幾星期她（楊紫瓊）就會跟我們說：『如果電影出來不好看，我就會殺了你們。』我們仍然在此！證明通力合作有助我們還『在生』」。其後介紹完她一系列作品後，再以「楊紫瓊博士」請她上台。

過去獲頒AFI博士學位的荷李活巨星包括金像導演奇連伊士活（Clint Eastwood）、金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）、名導塔倫天奴（Quentin Tarantino）等；楊紫瓊接過獎狀後致辭，「家母大概是今天世界上最快樂的媽媽，我估她可能會想，女兒終於長大成人，而且有一份真正的工作了；不過要不斷提醒她，『媽，我不是真的做了醫生，也不會處方藥物。』（英語doctor可解博士或醫生）但她可以到處告訴別人，女兒成為博士了」。楊紫瓊致辭時又提到怎樣從芭蕾舞蹈員轉而到香港投身影壇，學習成為動作演員，並從中了解到要學懂飛簷走壁之前先要知道怎樣「跌」。她又勉勵在場學生，要懂得如何說故事，「一個普通周二拍攝的一場戲，可能為千里之外兒童撒下夢想的種子、啓發未來的超級巨星，甚至為社會展開重要對話。鼓起勇氣、把握機會、掃除障礙，為自己變得獨特的事情而驕傲，最重要的是，別害怕跌倒，因為你正在學習翺翔」。