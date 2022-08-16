實踐夢想感覺神奇 炎明熹向歌后目標進發

【明報專訊】出道一年的炎明熹（Gigi），以強勁勢頭奪得新人獎「大滿貫」佳績，更憑節目《聲生不息》在內地打響名堂，卻未有因此自滿。Gigi稱心態如新歌《焰》一樣，「一個人要有火，但不能過火」。希望保持唱好歌和初心，特別是成為偶像後多添一份責任感，總讓她提醒自己要做個正能量歌手。想法多多的Gigi望能舉辦一個「吃唱會」，與歌迷邊唱邊吃，相當有趣。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Gigi早前推出新歌《焰》，希望傳遞兩個信息，她說：「例如做一件事，一個人的力量很微薄，但集合多人一起去做，力量就會很大。另一個信息是我想表達的，一個人要有火，但不能過火，就像自信一定要有，但不能過大，否則會變自大。」歌曲中Gigi首次挑戰以英文rap，令粉絲十分驚喜。她稱無論唱和rap的部分都難度高，幸得監製Johnny Yim提點，今次亦讓她首次體驗在內地與香港遙距錄音，非常不容易。

收集家人與粉絲期望

由一年前以《聲夢傳奇》三料冠軍出道，到贏得樂壇新人獎「大滿貫」，Gigi表示感覺很神奇，也是很大的鼓勵，「沒想過以前想追尋的夢想，現正在實踐，還攞到一些獎項。屋企人和朋友很支持我，所以我想做好每一件事」。下個目標是否「最受歡迎女歌星」？Gigi爽快說：「好！我會將你講的這個目標keep住！」她表示目標只是唱好歌和做個好人，這也是她的初心，但知道粉絲和外界對她會有期望，所以也會收集大家的期望，成為自己的目標，「例如媽咪想我上春晚，爸爸想我參加《中國好聲音》，姑丈想我上紅館等，我會向着這些目標進發」。

努力裝備自己 不能自滿

回望出道這一年，Gigi自覺變化最大是思考上，「以前的思考範圍只圍繞學校和屋企，但現在多了唱歌和與人交流。（什麼方面仍需改進？）一定是唱歌，還有表達能力和性格」。外表偏成熟的Gigi，稱內在都有較幼稚的一面，希望可以取得平衡，工作時認真工作，玩樂時就像女團After Class其餘3成員一樣，可以盡情投入玩得夠放。心態上，Gigi時常叮囑自己不能自滿，認為努力很重要，不斷努力裝備自己，才能令前路變得暢順，甚至變為幸運兒。

傳遞正能量 想開吃唱會

現時成為偶像，Gigi坦言多了責任感和使命感，「我會提醒自己要做個正能量歌手，不想在鏡頭前展示不開心一面，因為我想向喜歡我的粉絲傳遞正能量的信息」。她忽發奇想，若舉行音樂會，能加入點餐元素，讓歌迷可邊吃邊聽她唱歌，自己在台上也可邊吃邊唱，變成「吃唱會」。

Gigi早前往內地拍攝音樂節目《聲生不息》，這4個月的旅程，不但令她打響名堂，更成長不少，並從節目中獲得經驗和友誼，她說：「不同前輩都有教我不同的東西，令我學懂看重每個舞台和每首歌。因我以前若唱得不好或表現不好，就會很介懷，雖然現在都會，但不會再像以前般悶悶不樂，而是為下一個舞台繼續加油，不能再讓自己那麼繃緊。」

被楊千嬅一句話點醒

作為節目裏最年輕歌手，Gigi稱最初見到一眾前輩歌手時，緊張到全身僵硬，因以前是從電視才看到的人，現在面對面接觸，更自爆被葉蒨文（Sally）的氣場震懾，熟絡後便放開很多，「我溝通得最多是Sally姐和千嬅姐（楊千嬅），跟千嬅姐合唱《勇》前，她有一句話令我特別深刻，她說你沒可能一下子就做得很好，這樣可能會缺乏了一班陪你一起成長的人。還有一次和Sally姐、周筆暢合唱《談情說愛》，當時我很收埋自己，Sally姐一直在旁鼓勵，叫我放開一點，最後真的有效」。

此行另一讓Gigi開心的，是終可跟兩年沒見面的父母團聚，父母更帶同弟妹到場看她演出。Gigi表示這種感覺非常開心和難得，「其實父母一直都很鼓勵我，並叮囑我要照顧好自己，不用擔心他們，還有聽姑丈、姑媽話，和定時吃飯，因他們知我有工作便廢寢忘餐，驚我餓壞身體」。弟妹也知道家姐當上歌手，Gigi笑稱他們對組合魔動閃霸更有興趣，「弟妹都喜歡唱歌，可能怕醜，很少在我面前唱，不過會叫我教他們唱歌技巧」。

明年考DSE 想繼續學業

在實現夢想的同時，Gigi也要兼顧學業，明年要考DSE。她笑稱離考試還有一段時間，所以緊張感不是很大，會盡力而為。問到事業正值上升期，考完DSE後會否考慮暫停學業，專注歌唱事業？Gigi表示有跟家人商討過這問題，仍未得出決定，她偏向繼續學業，因學習和知識很重要。

髮型：Hugo Poon @iiAlchemy

化妝：King Yip @Kings makeup

服裝：mudesigner label

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com