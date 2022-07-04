MIRROR演唱會退票新安排 可保留至明年9．14 或有機換票

【明報專訊】男團MIRROR紅館演唱會於7月28日發生嚴重事故，當晚腰斬，餘下的8場演出亦取消。上周五主辦單位發聲明提及安排演唱會門票退款，令飽受購票折騰的鏡粉不滿，發公開信又聯署要求換票不退款。昨晚大會公布退票新安排，持票受影響共9場觀眾，可填退票表格，並在指定日期與地點申請退票退款，連購票網站平台的手續費或購票行政費獲一併退款。

持票觀眾有第二個選擇，「留演唱會完整有效之門票，以兌換日後可能舉辦之指定MIRROR演唱會（指定演出）同等票面價值的門票」，主辦機構將不遲於2023年9月14日公布成功安排指定演出與否，並補充若未能安排演出以供持票人士作門票兌換，大會將於2023年9月15日公布餘下門票具體退票退款的詳情。

鏡粉讚好：等幾耐都等

至於經「FWD富衛保險」或「HKT」或「KATCH」兌換門票之持票人士，可選擇保留門票日後換票，至於退款手續由該等合作商戶各自負責辦理。此外，經MakeALive購買網上直播門票會獲全數退款。

對保留門票待換票的安排獲鏡粉讚好，有在主辦單位的社交網留言：「堅持換票不退票，等幾耐都等。」也有說：「終於肯聽意見，感謝彈性安排。」

娛樂組