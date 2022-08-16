李嘉欣曬性感泳照 下月辦慈善騷圓紅館夢

李嘉欣主辦的慈善演唱會，演出歌手有Tyson Yoshi（上圖）與鄭中基（下圖）。（資料圖片）

【明報專訊】1988年港姐冠軍李嘉欣經常在社交網分享生活點滴，現年52歲仍保養得宜，每次露面或上載新相都獲粉絲讚美。前日趁天氣好，她享受日光浴，並在社交網分享泳衣照；李嘉欣穿著的泳衣「中門大開」，腰間零贅肉，狀態甚弗，她留言：「過了颱風之後，又一整個星期的雨天……終於可以感受夏日陽光。」

李嘉欣除了曬泳衣照，上周五（11日）亦在社交網公布在紅館舉辦慈善演唱會的消息。她貼出名為「A Million Dreams Charity Concert」海報，演出歌手包括鄭中基、關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹及Tyson Yoshi，李嘉欣是主禮嘉賓。她說：「踏上紅館呢個舞台，原本係一個很遙遠嘅夢，但9月5號 ，將會實現！」又介紹是次慈善演唱會所籌得的善款將捐贈「願望成真基金」及「護苗基金」。

主辦單位「JMJ Children's Charitable Foundation」創辦人正是李嘉欣（Michele），此慈善基金於2011年成立，兒子Jayden出世之時，「JMJ」是她跟老公許晉亨（Julian）及兒子英文名組成。

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