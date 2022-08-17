親解內地宣傳落淚真相 古天樂自認鋼鐵製造 不易跌低

【明報專訊】古天樂監製兼主演的港產科幻片《明日戰記》下周四（25日）在港開畫。該片早前在內地率先上映，古天樂獨自到北京宣傳，卻遇着強勢的《獨行月球》，票房被比了下去。古天樂谷宣傳時甚至說：「凡看過電影《明日戰記》的都是我老婆！」有指他談到拍攝感受時感觸落淚。前晚古天樂跟導演吳炫輝及演員姜皓文出席香港國際電影節開幕禮活動，他說：「我是鋼鐵造的，不會輕易跌低，就算跌低了都會即刻起番身！」

「戲院無開冷氣 熱到流汗」

古天樂剛從北京宣傳返港，對被指在內地戲院謝票時，因緊張票房，當談到投資科幻片的艱難時更一時感觸落淚，並以紙巾抹眼淚。古天樂對此否認道：「如果流淚就應該有段片啦，其實是因為當時戲院無開冷氣，熱到流汗！」不過他坦言感觸是有的，因電影花了10年時間製作，並非容易的事，最緊要大家入場支持，「我覺得作為一套科幻片，無論怎樣都好，就算是成功，我們回去都是要檢討，因為永遠都有進步空間，這樣才會做得更好。基於這個大前提下，我覺得無論花多長時間和金錢都是值得的，否則永遠學不會這件事」。

問到給自己這個「第一次」多少分？他稱不談分數，他們絕對是覺得好才推出，亦希望大家看了電影才評論，「當然我覺得可以再好一點，就是需要我們不停去學習，從而累積經驗才會進步」。對於不少圈中人在社交平台發文支持他，古天樂表示好感動。身旁的姜皓文亦表示需要支持，一來是古天樂的心血，亦是香港影圈一個新的里程碑。

連串宣傳 出NFT與手遊產品

問到可滿意內地票房成績？古天樂說：「我是鋼鐵造的，不會輕易跌低，就算跌低了，都會即刻起番身，大家放心！」他又透露電影在港將會有連串宣傳，例如在電腦展，會推出NFT和手遊等產品，下周又辦電影首映禮。提到他在內地戲院謝票時，現場觀眾叫「老公」之聲此起彼落？他解釋道：「當日做直播玩遊戲，下面幾乎全部留言都是『老公』，我就說個個都想做我老婆，不如去支持我套戲啦。」前晚有不少粉絲到場支持古天樂，蜂擁而上令他寸步難行，他亦盡顯親民一面，簽名合照等有求必應。

伙朱鑑然胡子彤拍宣傳片

古天樂向來低調，包括做善事或給同業伸援手，《明日戰記》內地票房失利，令很多人肉緊，要撐他的電影。杜汶澤寫道：「當古天樂需要別人支持的時候，你可能會覺得願意幫忙的人只想拍馬屁，你會這樣想，那只是因你不清楚姓古的這個人，曾經救過多少人。」柳俊江加入論戲：「香港人如果都唔入場支持，未來邊有人敢做？唔使講嘢，撐啦！」古天樂亦繼續宣傳，跟朱鑑然與胡子彤為電影拍了3款宣傳廣告，他說：「通常電影廣告都係一嚟就去預告片，我想件事好玩啲、開心啲，香港電影史上好少做、甚至乎無做過嘅宣傳。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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