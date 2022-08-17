內地近25億票房大勝《明日戰記》 《獨行月球》科幻加爆笑

【明報專訊】《明日戰記》在內地上映12天，截至8月16日，票房暫收3.77億人民幣，排第3位，榜首是《獨行月球》，上映19天累計24.96億，相較前者，票房多逾21億。

改編韓國漫畫家作品

由張吃魚執導的《獨行月球》，跟《明日戰記》都以拯救地球為主題，前者改編自韓國漫畫家趙石的作品《MOONYOU獨行月球》，以喜劇形式拍攝，講述人類為抵禦小行星的撞擊，在月球部署月盾計劃。隕石提前來襲，全員緊急撤離，維修工獨孤月（沈騰飾）因專注寫情書給領隊馬藍星（馬麗飾），完全聽不到撤離通知，一個人流落月球。不料月盾計劃失敗，獨孤月成為了「宇宙最後的人類」，開始了他在月球上的生活。雖然物資足夠他在月球生活一輩子，但一個人孤單活着又毫無目標，獨孤月開始不修邊幅，原來他的一舉一動被直播到全球，直至他跟地球上的馬藍星重新聯絡，才燃起希望。

上映場次多一倍

沈騰的精湛演技令觀眾捧腹，《獨行月球》成為內地暑期檔最賣座商業片，勝在輕鬆爆笑獲觀眾支持，更大原因是該片上映場次逾11萬，是《明日戰記》一倍。據稱《獨行月球》製作費5億，搭建月球基地，超過4萬平米的攝影棚，並鋪設200噸沙石。沈騰在剛結束的「2022微博電影之夜」獲「年度最受歡迎演員」，該片獲「年度最受歡迎影片」。

沈騰封「百億票房先生」

42歲的沈騰身兼演員、編劇及導演，代表作《西虹市首富》、《飛馳人生》。2012年首次登上央視春晚舞台，演出小品《今天的幸福》，飾演「郝建」一角獲廣泛關注。他主演多部電影票房大賣，包括大收54億元人民幣的《你好，李煥英》，令個人累積票房逾200億，被封為「百億票房先生」。據今年3月公布的數字，沈騰成內地電影最高票房男演員第2位，僅次於吳京。《獨行月球》是他與馬麗繼喜劇《夏洛特煩惱》，相隔7年再合作的作品。

記者：柯美