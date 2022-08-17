《風再起時》兩大影帝有火花 郭富城：與梁朝偉合作是享受

【明報專訊】郭富城前晚到尖沙嘴出席電影《風再起時》世界首映活動，並分享拍攝點滴，透露與導演翁子光合作《踏血尋梅》時，對方表示想拍部1950年代的香港故事，「導演覺得我好似嗰個年代嘅人，眼神給人感覺是講得出做得到的，擁有着香港人那分努力向上爬、跌下來不怕痛的精神，最後他寫了這個劇本，好想我演這角色」。

不停跳踢躂舞

城城看過劇本後覺得好大挑戰，因要演繹由學堂初出茅廬到90歲老翁，有時因跳拍要時肥時瘦，還要大騷舞技，他說：「我真的估不到翁子光會用這種手法拍攝，很大膽去呈現當時的香港情懷，有一幕要展現懷舊的踢躂舞，請了個排舞老師讓我重新再學，幸之前有學過，較容易處理，記得拍了兩晚通宵，由開工跳到收工，因跳踢躂舞全身力量集中在雙腳，所以雙腳很痠痛。」

想演啞巴角色

相隔33年再與梁朝偉（偉仔）合作，城城表示記得在無綫劇《都市方程式》，有場戲偉仔客串，飾演他的體育老師，叫做合作過，他說：「首次跟偉仔在電影上真的有交流，我覺得好開心，因偉仔和我都是準備充分的演員，所以拍攝過程很有默契，自自然然就會有好的交流，偉仔畀我嘅感覺是很優秀的演員，我覺得跟優秀演員合作是一種享受。大家會問我和偉仔會有什麼火花？就正正是這方面的交流，是最特別的火花。」談到還有什麼角色想挑戰？城城表示本身是舞者出身，善用肢體語言表達，希望有機會挑戰啞巴角色。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳