林盛斌主持新版《殘酷一叮》 靠觀眾叮人

【明報專訊】林盛斌（Bob）、黃建東與黃紫恩（Jojo）昨日出席綜藝節目《全城一叮》開鏡禮，《全》是17年前《殘酷一叮》新版，Bob表示當年求學期也有收看《殘酷一叮》主持叮人走，但他擔任主持，以及所邀請嘉賓都無權叮走參賽者，「靠觀眾去叮人，節目有少少殘酷，但反映現實，等如我們做幕前若做得不好，觀眾都不會再睇你」。

Bob表示參賽者全是無綫藝人，選拔了20個單位上台表演，「每個單位有3分鐘表演時間，是個難得機會讓觀眾重新認識他們，我睇綵排時，有些跳舞，有些玩魔術，個個都好有料」。

黃建東透露花了3個月準備表演彈鋼琴、rap歌：「我2011年選港男入行，當年蔡一傑是表演嘉賓，今次他又做節目嘉賓，好似睇住我成長，好有感觸。」

黃建東望藉機洗底

黃建東稱見很多年輕人參賽，沒有同輩藝人，有少少驚，但不會與人比較，希望藉機會洗底，「呢幾年做好多騎呢事，條路走歪了少少，別人不當我是演員，其實我是仍然有團火的表演者，今次亦會認真演出」。Jojo自爆報名後曾想縮沙，擔心自己不夠睇頭，後來在車上認識劉展霆，傾偈5分鐘便湊成表演組合，「我們完全不認識，只是大家都喜歡跳舞」。

記者：鍾一虹