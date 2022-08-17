提起老婆孫藝珍即甜笑 玄彬婚後首齣新片 擔心觀衆反應

【明報專訊】今年3月結婚的《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍，後者6月宣布懷孕，快將榮升爸爸的玄彬昨日出席《秘密任務2：International》記者會，被問到新片是婚後首部作品，玄彬即甜笑表示感覺沒大分別，但擔心新片會否同樣得到觀衆喜愛。

《秘密任務2：International》昨日在首爾舉行記者會，玄彬被問到此片是他與孫藝珍結婚及宣布懷孕喜訊後首部作品，玄彬即露出甜笑，並表示在結婚及妻子公布懷孕後，感覺沒太大分別，「（工作）似乎沒有因為我的私事而變得不一樣，我擔心的是新片能否同樣得到大家的喜愛，我們努力準備了這部新片，希望大家能夠看得開心」；玄彬不忘感謝外界祝賀他新婚及即將榮升爸爸。

《秘密任務2：International》是2017年上映的《秘密任務》續集，下月7日韓國中秋黃金檔上映，香港亦會同月開畫。除了玄彬，還有《1987：逆權公民》劉海鎮及《沉默警報》潤娥等原班人馬主演，丹尼爾（Daniel Henney）及《炸雞特攻隊》陳善圭則是新加盟。今集講述劉海鎮與玄彬分別飾演韓國及朝鮮警察，跟美國FBI丹尼爾聯手追捕國際罪犯。

玄彬表示很開心《秘密任務》能開拍續集，稱跟拍檔的默契加倍。他透露在戲中有不少動作場面，直言初時以為角色跟上集差不多，但原來一切都升級了，「前作是懷着失去妻子及報仇的心前往韓國，續集卻是懷着開朗及從容的心情前往韓國」。

戲中負責搞笑的劉海鎮，昨日在記者會也大放笑彈，稱對開拍續集感高興，跟拍檔合作亦非常愉快，笑言見到玄彬及潤娥已很心動；又謂不明導演為什麼選了他、玄彬及丹尼爾3名美男合作，怕觀眾分不清他們誰是誰，惹來全場一陣笑聲。

潤娥自爆有三角戀

上集飾演劉海鎮失業姨仔的潤娥，片中單戀玄彬，不停向對方大獻恩勤。潤娥表示今集不再是「廢青」，躍升為教化妝的YouTuber，而且將單戀玄彬的心，分了一半給丹尼爾，弄出一段「三角戀」。身處外地的丹尼爾，昨日透過視像參與記者會，透露在韓國拍攝期間，不時相約玄彬飲酒聊天。

另外，據韓媒報道，玄彬、劉海鎮、潤娥、丹尼爾及陳善圭將亮相tvN人氣監製羅映錫製作的YouTube綜藝節目《出差十五夜》，大玩遊戲，趁機宣傳新片。

文：蘇珮欣