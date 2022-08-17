代馬龍拒領奧斯卡影帝被噓 原住民「小羽毛」終獲道歉

【明報專訊】1973年第45屆奧斯卡頒獎禮，馬龍白蘭度（Marlon Brando）憑《教父》稱帝，但他拒絕領獎，並派來時年26歲的印第安原住民女孩「小羽毛」（Sacheen Littlefeather）代他上台，在電視直播下致辭約1分鐘，解釋馬龍為何缺席並拒領影帝獎座原因，跟美國電影工業對原住民印第安人不公義有關，現場有人鼓掌，亦有不少人喝倒彩，甚至辱罵她。小羽毛曾表示，當時影星尊榮（John Wayne）在旁人攔阻下才沒對她動粗，火爆程度貼近今年奧斯卡頒獎禮上韋史密夫（Will Smith）掌摑基斯洛克（Chris Rock）事件。事隔近50年，據報主辦奧斯卡的美國影藝學院早前去信小羽毛致歉，稱她當日受到不公平對待，並邀請小羽毛下月到洛杉磯電影博物館演講。

電影博物館去年9月開幕，承諾正視奧斯卡「有問題的過去」，包括種族主義，其中一項陳列的內容提及小羽毛受騷擾事件。現年75歲的小羽毛發聲明表示，「針對美國影藝學院對我的道歉，我們印第安人極有耐心的，不過就50年嘛！」她稱保持幽默感，就是他們生存之道。