【開箱】《石子與羽男》 有村架純中村倫也戲說生活法律小百科

【明報專訊】有村架純去年憑《她與他的戀愛花期》在「日本奧斯卡」電影學院獎封后，最近伙拍《這份愛要加熱嗎？》中村倫也及《她很漂亮》赤楚衛二，合演TBS電視台新劇《石子與羽男：這種事能告嗎？》，以民事訴訟案件為主軸，跟最近大熱韓劇《非常律師禹英禑》頗相似，香港觀眾可於影視串流平台MyTV SUPER收看。

輸收視贏口碑

《石子與羽男》講述石田硝子（有村架純飾）在父親潮綿郎（佐田雅志飾）經營的法律事務所當助理。潮綿郎扭傷腰無法應付工作，另聘律師羽根岡佳男（中村倫也飾）接替，自此石田與羽根被迫成為拍檔。此劇由NHK《當家姐姐》西田征史編劇，《摘星廚神》塚原亞由子與《妻子變成小學生》山本剛義聯合執導，兩人曾在《MIU404》及《最愛》合作，幕後班底有保證，演出陣容亦不弱，開播前收視被看高一線；可是至今播出5集，平均只有7.28%，成績不似預期。有日媒分析，《石》劇滿意度方面冠絕今季日劇，輸收視但贏口碑。

其實劇名《石子與羽男：這種事能告嗎？》頗有意思，石田硝子在東京大學法學部以第一名畢業，為人過分認真，像石頭般頑固，因而被稱為「石子」。她學業成績優異，但司法考試卻四度落第，剩下最後一次考試機會，恐怕再度落榜，索性不再投考。石田硝子的父母離異，一直跟隨母親生活，直到她離世，才回到父親身邊。石田硝子父親獨自經營小型法律事務所，經常免費替人打官司，導致入不敷支，「石子」只好擔起「管家」角色，掌管父親的法律事務所。

羽根岡佳男出身法律世家，高中畢業後到美國升學，但半年後就退學，在當地流浪多年才返回日本。他記憶力超強，幾乎過目不忘。雖然只有高中學歷，但憑超強記憶，順利一次通過司法考試成為律師，還曾在大律師行工作，可惜欠缺應變能力及溝通能力而被辭退，輾轉成為「石子」的同事。「羽男」為免被人看低，愛穿戴名牌，藉此虛張聲勢；有着如羽毛般的輕浮個性，故被稱為「羽男」。

首集甫開場不久，石子已發現羽男愛吹牛，故意在人前扮天才律師，覺得他工作不認真，開始監督對方一舉一動。羽男則覺得石子固執，二人經常衝突鬥嘴。有村架純喋喋不休教訓中村倫也，場面有趣；中村倫也故意在客人面前扮天才，也趣味十足。第5集，石子與羽男的關係才開始轉變，感受到對方的優點，並開始正視自己自卑的一面，有所成長。

複雜四角關係

此外，羽男發現石子身體不適，開始擔心對方，兩人會否出現愛情線，也成為觀衆焦點。劇中亦例牌有多角關係，在法律事務所兼職的大庭蒼生（赤楚衛二飾），是石子高中師弟，對她一直有好感，並在第5集決定向「石子」表白。另外，經常送外賣到法律事務所的「大叔」鹽崎啓介（小田芳裕飾），也一直單戀石子，卻經常被她無視，形成複雜四角關係。

此劇以法律為題材，每集都會描述跟巿民息息相關的民事訴訟案。首集講述咖啡店老闆向在店內擅自充電的食客提告兼索償，被告正是大庭蒼生。他原本是二手車銷售員，因欺凌同事而離職，在咖啡店使用插座充電被提告，於是委託石子與羽男處理案件。兩人分析案件時發現咖啡店老闆要求巨額賠償，因為急需現金交租，大庭蒼生原來亦沒有欺凌同事，反而是被上司欺凌的受害者。

石子與羽男所接案件看似「雞毛蒜皮」，經抽絲剝繭後，會發現案中有案，被告隨時變苦主，還帶出各種社會問題。第2集，單親媽媽相田瑛子（木村佳乃飾）向石子與羽男求助，稱兒子相田孝多（小林優仁飾）在電子遊戲中「課金」數十萬元，要求遊戲公司以未成年兒童失誤為由退款不果。其後石子與羽男揭發相田瑛子為了栽培兒子入讀名牌中學，安排他到補習班「操卷」，兒子不想返補習班才故意「課金」，反映出新一代父母希望孩子「贏在起跑線」的教育問題。除了以上兩宗案件外，還有YouTube二次創作涉侵權、玩滑板車遇意外，以及鄰居糾紛等，各案例均帶出小巿民應該善用法律，才能理性溝通，減少生活摩擦。