《阿媽有咗第二個》帶挈茶餐廳成打卡熱點 「姜濤餐」日賣200份 生意額增三成

有粉絲帶穿著茶餐廳員工制服的姜濤公仔及《阿媽有咗第二個》中的應援物到場。（攝影：劉永銳）

「姜糖」吳太帶同子女到場打卡（左圖），他們所坐位置，正是毛舜筠（右圖）扮演的美鳳首次到茶餐廳找姜濤時所坐的位置。

【明報專訊】MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer）初登大銀幕，跟好戲之人毛舜筠（毛姐）合演彭秀慧執導新片《阿媽有咗第二個》，片中兩個「阿仔」表現有驚喜，獲觀眾與鏡粉熱烈討論，口碑不錯；MIRROR紅館演唱會發生墜屏意外後宣布停工兩個月，姜濤與Jer未能參與電影宣傳，但無阻姜糖和柳柳粉（粉絲暱稱）支持偶像，有「姜糖」自爆由優先場開始看了10場，《阿》片自本月11日正式開畫截至周二（16日），6日累收逾1200萬，前日票房也有130萬，成為單日冠軍。片中姜濤工作的茶餐廳，近日成為粉絲打卡勝地，茶餐廳負責人表示自電影上映後，生意額比之前增加近三成。

記者：柯美、林蘊兒

攝影：劉永銳

姜濤處男演出電影《阿媽有咗第二個》，飾演茶餐廳員工「方晴」，被金牌經理人余美鳳（毛姐飾）發掘，栽培成為偶像歌手，阿Jer則飾演毛姐兒子盧子軒。電影在開業20多年、位於油麻地的永發茶餐廳取景，姜濤「加持」下，街坊茶記搖身一變成為「姜濤主題餐廳」，店內除四周貼滿姜濤照片，片中曾出現的卡位、水吧及收銀處，成為三大熱門打卡位，連姜濤穿著的員工制服，也標價180元出售。昨日《明報》記者到場，見不少姜糖帶同姜濤「茶記伙計造型」公仔拍照留念，並指定要點包括椒鹽燒賣、西多士及蛋撻的「姜濤餐」，據悉片中姜濤推介毛姐食蛋撻，有傳他愛吃椒鹽燒賣及西多士。

「姜糖」吳太已睇《阿媽》10次

「姜糖」李小姐和朋友結伴而來，表示看了3次《阿媽有咗第二個》，因為偶像關係，才慕名幫襯茶餐廳兼四圍打卡。她大讚戲中姜濤和阿Jer表現出乎意料的好，與毛姐的母子情令人感動，稱多得好戲的毛姐帶動，令他們的演技完全不似初哥，「雖然他們不能出席宣傳活動有點可惜，但我們會尊重，以實際行動買票入場支持。以我所知，很多觀眾不是姜糖，都讚他做得好，證明好戲毋須谷宣傳也會取得好成績」。

另一「姜糖」吳太帶同子女到場打卡，稱已看了偶像新片10次，「故事題材貼地，演員做得好到位，所以整體表現極佳，尤其是姜濤，他演的內心戲超越新人表現，我給他100分。阿Jer的演技亦大爆發，多謝導演和毛姐的功力，成功帶他們入戲」。

《阿媽》累收逾1200萬

茶餐廳負責人透露自從《阿媽有咗第二個》上映，生意額比之前增加近三成，日賣約200份「姜濤餐」，亦有粉絲購買員工制服，已售出100件。

《阿媽有咗第二個》上映6天，截至本月16日，累收逾1200萬；前日並非公衆假期，亦收130萬，在單日票房排行榜位列冠軍。若走勢持續，到周末周日有望突破2000萬大關。

《緣路》票房400萬未歸本

黃浩然執導、岑珈其和余香凝等主演的《緣路山旮旯》累收400萬。黃浩然接受《明報》電話訪問，稱成績好與場次增加了兩倍甚至兩倍半有關。對於個別小店自發推出票尾優惠幫《緣》片谷票房，他很感動，感謝他們的支持。提到《緣》片口碑好，他說：「最開心是謝票時，見到觀眾買飛入場，聽到他們在戲院裏的笑聲，完場之後又願意和我交流傾偈。（製作費270萬，是否已回本兼有錢賺？）其實至少有一半甚至更多要分給戲院，亦要扣除幾十萬宣傳費及發行費，所以還未賺錢。」截至本月16日，《緣》片上映13天，黃浩然表示希望能繼續上映，有更高票房，「但不到我話事，是由觀眾話事，有觀眾買飛入場，就可以繼續放映；沒有觀眾買飛入場，戲院就會cut場，我們完全冇say，只有觀眾同戲院有say」。另外兩套港產片《闔家辣》和《神探大戰》，則分別收3000萬及1500萬。