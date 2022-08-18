內地網民疑《明日戰記》被「偷票房」 《獨行月球》發聲明追究惡意言論

【明報專訊】古天樂監製兼主演的電影《明日戰記》在內地票房成績備受關注，據貓眼票房排行榜，《明日戰記》昨日的單日票房由第3位升上第2位，原本佔第2位的《斷．橋》下跌一級；《明日戰記》跟排榜首的《獨行月球》票房仍有距離。有網民聲稱在網上買《明日戰記》門票，到戲院取票變成《獨行月球》，傳有戲院職員叫觀眾用《獨行月球》戲票去播放《明日戰記》的電影廳看戲，隨即引起網民熱議，不滿《明日戰記》被「偷票房」。

《明日戰記》官方微博帖文回應傳聞，稱有商家在未與影城簽訂任何合作協議情况下，擅自對外公開出售電影票，已向相關部門反映並查實。有公眾帳號在轉賣電影票時，錯誤將《明日戰記》出票成其他影片，進一步造成用戶困惑。帖文特別提到「此乃第三方商家行為，並非片方行為。每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。」

《獨行月球》昨日反擊「偷票房」傳聞，在微博發聲明，表示要以法律處理以維權：「近日，網絡上突然出現一批『《獨行月球》偷票房』的惡意不實言論，這讓所有參與這部電影創作、製片和發行的工作人員深感痛心和憤怒。我們不能姑息和縱容這種惡意、隨意造謠中傷行為，《獨行月球》劇組已委托第三方律師事務所，進行證據採集和保全措施，隨時採取法律手段，堅決維護一部電影應有的尊嚴和正常合法權益。」

娛樂組