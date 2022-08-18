爆港姐穿國服 霍啟剛任評判 無綫總經理蕭世和「泄密」急刪文

無綫總經理（商務營運）蕭世和（圓圖）在社交網貼出今屆港姐特訓照片（右圖），發文談及霍啟剛是評判之一（左圖）。（網上圖片）

【明報專訊】《2022香港小姐競選》分別於9月4日及25日舉行準決賽與決賽，今年是港姐50周年，決賽移師紅館舉行。早前大會安排候選佳麗到愉景灣特訓，接受唱歌、跳舞訓練並拍攝外景，有關大會評判名單尚未公布。無綫總經理（商務營運）蕭世和昨早在社交網發文，透露今次大會評判之一是跟港姐有淵源的霍啟剛，他是1977年度港姐冠軍朱玲玲長子，並稱由霍啟剛在港姐50周年擔任評判別具意義。除評判名單曝光，文中還提到港姐會有穿國服環節，不慎「泄密」的蕭世和下午將有關帖文刪去。

娛樂組

蕭世和在社交網的公開帳號不時評論社會議題，偶爾宣傳無綫節目和藝人。昨早他發文並上載今屆港姐在愉景灣特訓照片，透露霍啟剛是今屆港姐大會評判之一，開首寫道：「做港姐評判感覺是不是很特別？問今屆有份做評判的立法會議員霍啟剛，他說要做完才知道，不過他最有興趣是看候選港姐穿國服的環節。」

蕭世和提到港姐要求秀外慧中，要找評判，霍啟剛應該是最合適人選之一，因為他的母親是被譽為「港姐中的港姐」朱玲玲，太太是國寶級運動員郭晶晶。還說朱玲玲那年的選舉，亞軍是呂瑞容、季軍余綺霞，很多人都認為是質素最高的賽事，任何一人分開參選都有實力奪取后冠，成為城中美談。

重提朱玲玲任揀珠寶

身為資深傳媒人的蕭世和，在文中分享「最美麗港姐」朱玲玲的舊事，稱朱玲玲當選後成為香港小姐親善大使，被安排出席一個內地國寶文物金縷玉衣來港展覽的開幕活動，時任港督麥理浩是主禮嘉賓，現場衣香鬢影，活動差不多結束時，贊助的公司在珠寶櫃選出一盤精品，在傳媒面前邀朱玲玲挑選做禮物，這大方舉動令品牌知名度在公眾大大提升。

《明報》就蕭世和在社交網提及港姐大會評判名單與引述霍啟剛稱有興趣看港姐穿國服環節向無綫查詢，有關人士對「泄密」評判名單好緊張，表示要了解，之後失聯。至於蕭世和的帖文昨午已刪掉。

Summer Girls是真香港女仔

此外，港姐9月25日舉行決賽，香港開電視宣布同日播映水著選美節目《Summer Girls 2022》，以泳衣女硬撼港姐，並公布15名參賽者名單，質素不俗，當中年紀最小21歲，最大32歲。參賽者將透過多項戶外水上競技遊戲，接受各種挑戰展現不同美態，務求觀眾看得透心涼快。

節目監製張志明回應《明報》，表示選Summer Girls跟港姐完全不同，「我呢班參加者真係香港女仔，佢哋鍾意玩、冇儀態都冇所謂，好自由奔放。今次搞這個比賽係想幫開電視補充不同類型新血。以前我在無綫也沒有選得獎港姐演出節目，很多落選港姐參與我的節目後被發掘，有更多人認識」。前無綫藝員張明偉與陳偉琪將擔任《Summer Girls 2022》主持。