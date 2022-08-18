浮沉7年終獲賞識 陳葦璇感恩新公司力捧

【明報專訊】陳葦璇今年加盟環球唱片，早前推出新歌《一個傻瓜一個啞》，不以拿手的跳唱打頭炮，以抒情歌送給樂迷做見面禮，葦璇希望藉加入新公司，讓大家見到她跳唱以外的一面，「原來我出道7年，一首慢歌都沒有」。新歌以女生角度出發，唱出很多時下情侶的寫照，熱戀期過後，男生會開始冷淡、懶惰，很多事情變成習慣，彼此溝通變少，漸漸產生隔膜。

自家「愛情保鮮法」

葦璇也曾於愛情路上遇過相似經歷，「覺得我以前是傻瓜比較多，會不停忍讓，是忍耐性較強的女朋友，但每段感情都會令人成長，做得多傻瓜，現在變醒目了，會向對方講多些自己的想法和感受，可能有些地方大家是不夾的，但因為我愛他，所以願意磨合」。葦璇大方承認現時有拍拖數年的圈外男友，二人感情穩定，男友對她的工作很支持，「如果他不支持，就成不了我的男朋友」。她透露自家「愛情保鮮法」是跟男友結伴體驗不同的生活，例如行山、到長洲逛逛等，不用花很多錢，又可以一起探索。

教跳舞維持生計

出道7年的葦璇試過女團和單飛，可惜還是發展平平，至前年參加《全民造星III》奪得亞軍才開始多人認識。葦璇承認在追夢的路上，曾多次問自己是否適合做這行，以往加入女團或參加很多歌唱比賽，純粹是喜歡在舞台的感覺，但入行後體會很多事情要看天時、地利、人和。儘管一路上遇到很多挫折，但葦璇未有放棄，繼續尋找機會和不斷增值，包括考健身教練牌、幫人拍片、剪片及教跳舞維持生計，同時不斷練歌、練舞，「我的意志力就是這樣磨練出來的。會常看Lady Gaga和Beyonce的live片來激發鬥志，希望有日做live有她們那麼厲害」。

同期的《造星III》冠軍Ben（趙祥誠）和季軍ANSONBEAN（陳毅燊）都比她早簽唱片公司，並已在樂壇嶄露頭角，葦璇不覺得起步比他們慢，「其實我起步都很早，簽公司講際遇和緣分，老闆說在《造星III》時已留意我，但我當時有約在身，他說覺得我唱得」。現簽約新公司，葦璇目標推出多些能令大家耳熟能詳的歌曲，會繼續向跳唱歌手路線發展。對於被指獲公司力捧，她笑說：「難得被力捧當然無壓力，不獲力捧才有壓力，很感恩得到別人賞識」。

唔覺同Anson Lo撞樣

葦璇表示很想跟同公司的側田合作，小時候已很喜歡對方的《美麗之最》，「早前還有機會客串他的MV，願望是之後可跟他合唱」。對於常被指與盧瀚霆（Anson Lo）撞樣，葦璇自覺不似樣，可能是之前髮型問題。可想跟對方合作？她笑說：「其實跟每一名跳唱歌手jam舞都是很好玩和開心的事，若Anson Lo肯跟我合作當然好啦。」

簽約環球有機會亮相無綫，問到參加ViuTV選秀節目彈出的她，可會感到身分尷尬？葦璇說：「身為歌手希望每個平台的觀眾都聽到自己的歌，能做的就是每次唱歌都盡我能力做到最好。相信真正喜歡聽我唱歌的人，會將注意力放在我的作品上。」

記者：陳釗