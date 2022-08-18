對戲被視后氣場震懾 王菲視胡定欣學習對象

【明報專訊】2019年港姐亞軍暨最上鏡小姐王菲，當選後機會不斷，在同屆佳麗中率先彈出加入劇組，先後參演《刑偵日記》、《星空下的仁醫》及《白色强人II》等多套重頭劇。王菲在《白II》飾演視后胡定欣下屬，二人有不少對手戲。

王菲接受《明報》訪問，表示《白II》中飾演的Wendy，是入行以來戲分較重的角色，首次與視后胡定欣對戲，王菲直認最初被對方視后氣場震懾，認識後發現胡定欣原來是個很溫柔的大姐姐，「她有時又會有些小女生的感覺，很sweet，又會時常擔心我有否吃飽或者夠不夠暖，很照顧我」。

王菲稱從胡定欣身上學到淡定，「就算我得一兩句對白都會很緊張，但胡定欣面對一整頁對白仍然可以很順、很淡定演繹出來，而且效果很好，真的要學。拍攝過程中，她除了專注演出外，也樂於幫助拍檔，給予不少提議，幫助我達到導演想要的感覺」。

首到內地拍劇心情興奮

王菲正身處寧波拍攝無綫新劇《香港人在北京》，跟陳展鵬、吳業坤和戴祖兒有對手戲。第一次到內地拍劇的她說：「心情很興奮，經常聽別人講到橫店或內地拍劇，是很特別的經歷，今次終於有機會親身體驗。這一兩個月全程要自己照顧自己，感覺幾特別和開心。」並透露《香》劇中飾演塔羅師，無論角色性格、妝容和服飾都是未試過的，故對她來說是很有趣和特別的體驗。

此外，外形斯文的王菲常演醫生、護士及律師，她不想被局限，渴望挑戰一些跳脫或大情大性的角色，「例如有很強的情緒起伏，或者搞笑，甚至演醜角都不介意，覺得這類型角色更能令觀眾記得我」。

記者：陳釗