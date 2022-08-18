《空軍一號》導演胡根彼德遜逝世

【明報專訊】原籍德國的《空軍一號》導演胡根彼德遜（Wolfgang Petersen），其發言人Michelle Bega表示，胡根上周五（12日）因胰臟癌在加州住所逝世，享年81歲。

胡根彼德遜在1980年代初德國以1850萬美元當時的最高成本，拍攝了反戰電影《U潛艇96》（Das Boot），在國際打響名堂，並獲奧斯卡6項提名，開啓了他在荷李活發展之路。胡根彼德遜先後拍了多齣賣座電影，包括德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）主演、講述致命病毒散播的《極度驚慌》。另一作品《火線狙擊》，描述奇連伊士活（Clint Eastwood）因保護甘迺迪總統不力，留下陰影，臨近退休再遇一名要行刺總統的殺手。夏里遜福（Harrison Ford）擔正的《空軍一號》則講述美國總統跟潛入空軍一號的俄羅斯恐怖分子搏鬥故事。另外他又在《驚濤駭浪》及《木馬屠城》分別與佐治古尼（George Clooney）和畢彼特（Brad Pitt）合作。鍾情拍海的胡根彼德遜亦曾翻拍《海神號遇險記》為現代版《海神號》。

二戰前在德國出生的胡根彼德遜曾表示，荷李活電影善惡分明，成為他小時候的道德指引，片中英雄更是他的學習楷模。他2011年受訪時說，「我知道學校有些老師曾加入納粹黨，我不能敬仰他們，但我可以崇拜加利谷巴」。胡根特別提到佛烈辛納曼（Fred Zinnemann）執導的《龍城殲霸戰》對他影響深遠，稱片中加利谷巴（Gary Cooper）獨自對抗邪惡，給當時12歲的他留下深刻印象，該片更讓他萌生將來要成為導演的念頭。