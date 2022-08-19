《殺出個黃昏》祝捷會 精神奕奕現身 謝賢感謝觀衆：其實我係買獎

【明報專訊】謝賢（四哥）上月憑電影《殺出個黃昏》在第40屆香港電影金像獎稱帝，上台領獎時被發現有點嘴歪兼步履不穩，令人擔心他的健康狀况。當時陪伴四哥上台的《殺》片監製林家棟，其後澄清四哥沒中風，只是整牙後需時適應。四哥日前現身《殺》片祝捷會時精神奕奕，與黃柏高一齊切蛋糕慶祝生日，《竊聽風雲》導演莊文強更代表香港電影導演會頒發最佳男主角獎給四哥，他感謝觀眾掌聲，答應會繼續演下去。談得獎感受時展現幽默本色，「其實我係買獎！」至於《殺》片會否開續集？他則叫大家問林家棟。

娛樂組

出爐金像獎影帝謝賢（四哥）日前聯同《殺出個黃昏》監製及編劇林家棟、導演高子彬、編劇何靜怡、演員林雪、鍾雪瑩、邵卓堯，以及《智齒》出爐金像獎影后劉雅瑟、監製黃柏高、編劇岑君茜、演員廖子妤、灰熊等出席祝捷會。莊文強代表香港電影導演會向謝賢、劉雅瑟補頒該會2021年度最佳男女主角獎座；電影公司亦同場為黃柏高和四哥補祝和預祝生日。

承諾演下去 林家棟叫唔好加價

《殺出個黃昏》過去1年囊括香港電影評論學會大獎最佳男演員、最佳編劇及推薦電影；香港電影金像獎及香港電影導演會的最佳男主角殊榮；香港電影編劇家協會最佳電影角色獎及年度推薦劇本獎，四哥憑片中「田立秋」一角成為四料影帝。

四哥感謝觀眾給他的掌聲，答應影迷一定會繼續演下去。問到得獎感受，四哥隨即展現幽默本色說：「其實我係買獎！」林家棟在旁笑言：「四哥以前掛住玩潛水、車同打獵，唔得閒啫！」對於會否原班人馬再拍續集？四哥叫大家問林家棟。林家棟隨即對四哥說：「你唔好加價！」林雪與鍾雪瑩異口同聲表示非常掛念身在馬來西亞的馮寶寶，期待下次再與寶寶姐合作。

劉雅瑟：鄭保瑞導演係黐線

劉雅瑟憑《智齒》分別在香港電影金像獎、香港電影導演會及香港電影評論學會贏得最佳女主角，對於榮升三料影后，她謙虛說：「3個獎項都是千斤重，怎樣都要帶回家慢慢欣賞。真的非常感謝鄭保瑞導演，沒有他就沒有我；也感謝家棟哥，讓我從中知道整個團隊的流動性至為重要。謝謝所有喜歡《智齒》的人，我對大家來說是陌生的，謝謝大家對我演王桃這個角色的認可。」可有考慮再接拍鄭保瑞導演的電影？她笑言：「鄭導演係黐線！其實我都是，不休息不吃飯我都可以。」

廖子妤盼參與更多討論

憑《梅艷芳》獲金像獎最佳女配角的廖子妤表示，「拍攝《智齒》時，導演、家棟哥和雅瑟不停討論，好像查案一樣抽絲剝繭，我希望有機會可以參與更多」。

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