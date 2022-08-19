預告影帝亮相校花校草真人騷 游學修開唱片公司 一條龍捧新人

【明報專訊】網上平台「試當真」聯同叱咤903商業二台、JFFT及《Yes！》合辦的《校花校草2022：從現在發掘未來》，昨日於亞視大埔總台舉行21強傳媒見面會，王紫影（Shadow）和劉皓嵐（皓嵐）先拔頭籌，獲現場記者票選成「傳媒最喜愛大獎」得主。「試當真」創辦人游學修、許賢及蘇致豪透露入圍的校花校草會接受集訓和拍真人騷，並邀得兩名金像獎影帝擔任嘉賓亮相節目。游學修公布成立新音樂廠牌，由音樂製作人SILVERSTRIKE擔任音樂總監，盼做到一條龍捧新人。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

21名入圍的校花校草稍後將接受9星期星級專業集訓和拍真人騷，游學修表示每集會邀請不同藝人擔任嘉賓，當中有兩名是金像獎影帝。他稱大部分選秀節目都傾向training為主，但他們不會，主要是想介紹一班參賽者給觀眾認識，累積人氣，其間會不斷淘汰，留到最後代表觀眾喜歡你，到時再培訓。許賢寄望一班參賽者不要怕haters攻擊，要頂得住。游學修笑說：「這方面我有經驗，所以稍後會有集類似營火會，教他們如何面對和處理負評。」

盡力杜絕「買票」情况

蘇致豪以不同比賽節目名搞爛gag，「一班參賽者給我的感覺『就是青春』，我們的玩法是『全民造星』，寄望『聲生不息』，打造『聲夢傳奇』，那就大滿貫了」。賽果100%由網民投票選出，可擔心會出現「買票」情况？游學修表示投選21強時，的確有這樣的事發生，他們有一直檢查數據，並將不合理的票數減去，最後在參賽者一致認同下公平選出21強，今輪將會使用網頁投票，他們會加強保安措施，令投票盡量公平。

談到成立音樂廠牌，是否想一條龍捧人？游學修說：「譬如你想演戲，我們現時有自己的頻道，有機會讓不同的導演認識你。音樂方面，如果是有潛質和適合的，都想做到一條龍，為他們鋪排得好一點，SILVERSTRIKE當然亦是信心保證。（你是否身兼經理人？）都算的。」目標是否捧出一個新的姜濤和炎明熹？游學修稱別人始終是大公司，資源較好，他們只是略盡綿力。

票王票后展現真我

童星出身、14歲劉皓嵐是校草中年紀最小，但票數最高，憑15,009票成「票王」。他承認幕前經驗的確比其他參賽者較多，但不認為會因此有着數，「我都有努力、辛苦過，才到這個位置，對自己有信心，會在比賽中展現最真的自己」。問他想向影視還是唱歌方面發展？劉皓嵐希望未來10年嘗試更多不同的東西。19歲吳伊琳（510）憑16,698票成「票后」，對於昨日失獎未感失望。談到被網民質疑有買票之嫌？510表示主辦已盡量用最公平的方法解決了事件，將懷疑買的票扣除，「沒有因此不開心，我沒有做過」。有何法寶保持票后強勢？她笑說：「沒有，盡量做好自己，『九唔搭八』的性格是我優勢。」

21歲Shadow票數第二高，會如何拉票？她笑言：「這些都是緣分，最重要是讓觀眾覺得合眼緣，之後會在比賽中盡力展現自己。」對於被指是翻版迪麗熱巴，Shadow不覺得似，稱對方靚一點，「不過這個標籤可能能讓大家更易記得我。對自己都有信心，否則不會參加比賽」。

被指不值入圍 Abbie冇泄氣

19歲陳欣欣（Abbie）自覺優勢是有舞台劇和演出經驗，但網民將焦點放在她的驕人身材，Abbie表示沒有不開心，這也是特徵之一，並稱有網民私訊說欣賞她對舞台的熱誠。提到Abbie力壓阿夢取得校花10強最後一席，惹來不少網民不滿，覺得她不值入圍，Abbie說：「不會泄氣，都是觀眾投出來的，而且有很多因素，總之會努力表現自己。」並稱不會為吸取票數，刻意在社交網上載性感照片。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com