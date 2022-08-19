強調結婚定公開 馬國明爆湯洛雯首要附屬卡

【明報專訊】馬國明、陳豪、胡定欣、張曦雯與唐詩詠等昨日到油麻地宣傳無綫劇集《白色強人II》。馬國明女友湯洛雯（靚湯）前日在社交網分享與他欣賞日落及做心心手勢的親密照放閃，引來網友追問是否有喜訊宣布。

馬國明解釋純粹拍拖食飯時影到一張女友好喜歡的靚相，並強調：「我經常都講，若有喜訊會好清晰向大家交代。」他讚高海寧攝影技術，影得好有意境、矇矇矓矓，馬國明笑說：「好多事不要見得太清楚，會靚好多。」並自嘲冇攝影天分，曾揸機為女友影寫真，自覺影得好靚，但100張相中，對方有98張不滿意。

靚湯曾投訴他沒有陪伴睇日出、日落，馬國明反駁女友記性差，他們已儲齊這兩種拍拖經歷，「今次合照見我們正在睇日落，另一次試過清晨五六點跑步睇日出，我們的感情已經一日千里，發展到晨運」。他最近被好友陳敏之踢爆超級孝順，跟母親開聯名戶口出糧，有否跟靚湯開聯名戶口？他說：「遲一點考慮，她說首先要張附屬卡，遲些啦，香港男人都要做。」

唐詩詠張曦雯唔恨嫁

唐詩詠透露《鐵馬尋橋》家族成員黃嘉樂結婚，會反串做兄弟，但接新娘時會幫手糟質嘉樂。她稱一對新人突破好多難關，婚禮受疫情影響，好多掣肘，壓力大。單身的唐詩詠沒想過趁婚宴物色情人，並笑說：「只想叫馬國明不要太快結婚，怕《鐵馬》家族剩下我一個未婚，都希望快點找到另一半。見別人辦喜事好辛苦，將來結婚偏向一切從簡。」

張曦雯對結婚沒有憧憬，與圈外男友感情穩定，對方有提過婚事，但她未有計劃，並說：「平時開工經常為化妝、服裝頭痛，若結婚會考慮著牛仔褲簽字就算。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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